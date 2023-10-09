Kütahya Frig Tanıtım Çevre ve Medeniyet Merkezi Deneyim Odası, A’ Design Award & Competion’da dünyanın en prestijli yaratıcılık ödüllerinden birine layık görüldü. Kütahya'nın tarihi manzarasını Anadolu'nun sanatsal ambiyansıyla bütünleştirirken, teknik ve dijital çözümleri bir arada sunan proje, Anadolu tarihini yepyeni bir bakış açısı ve ambiyansla gözler önüne seriyor.



YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ İLE HAZIRLANDI

Project İstanbul tarafından hazırlanan Kütahya Frig Tanıtım Çevre ve Medeniyet Merkezi Immersive Room projesinde, yapay zeka teknolojisi, eğitilmiş veri teknolojisi, algoritmalar kullanılarak mekansal dönüşümler elde edildi.



Projede tasarımcı, animasyon sanatçısı ve yazılım geliştiricilerden oluşan 16 kişilik ekibin çalıştığını ifade eden Project İstanbul Müşteri İlişkileri Direktörü Neslihan Kaya, üç duvar ve zemini ışıkla boyayarak gerçekleştirilen projenin yapay zekayla dünyada 12 bin pixel boyutunda üretilen ilk, en yüksek çözünürlüklü proje olma özelliğini taşıdığını kaydetti.

5 metre yüksekliğinde, 21 metre genişliğindeki ekranlarda çalışılan ve 25 milyon pikselden fazla görüntü kalitesi sunan proje, sunduğu inanılmaz görüntülerle muhteşem bir görsel şölen ve deneyim sunuyor.



TEKNOLOJİ VE SANAT BİR ARADA

Ziyaretçilerin Kütahya’nın tarihi kültürel mirasları arasında geçişleri yapay zekâ teknolojisiyle deneyimleyebilecekleri tanıtım odasında 12 dakika uzunluğunda, 3D Mapping (video haritalama, film ve animasyonların doğal dokuya uygun olarak oturtularak yayımlanması) gösterimiyle Kütahya’nın tarihi ve kültürel değerleri anlatılıyor. Teknoloji ve sanatın bir arada sunulduğu sergi, 6 ayda 200 binden fazla ziyaretçiye ulaştı.

TANITIMDA FARKINDALIK OLUŞTURDU

Kütahya Frig Tanıtım Çevre ve Medeniyet Merkezi Deneyim Odası dünyanın en yaratıcı fikir ve projelerinin değerlendirildiği Muse Awards immersive experience kategorsinde alınan platinyum ödülden sonra şimdi de A’ Design Award’dan yeni bir ödüle layık görüldü. Neslihan Kaya, “Dünya çapında bu ödülleri almak Kütahya’mız için gurur verici” dedi. “Ülkemizin tanıtımı teknolojik ve içerik anlamında doyurucu projeleri yaratmaktan mutluluk ve gurur duyoruz. Yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan tanıtım odamızla Kütahya’mızın bilinirliğini ve tanıtımını artırma açısından farkındalık oluşturacağımıza inandık. Aldığımız ödüller bu anlamda Project İstanbul olarak doğru yolda olduğumuza dair inancımızı pekiştirdi. Kütahya Valiliğine ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.