İstanbul depreminin zamanını hesapladı

Görür, “İlla merak ediliyorsa 99’dan sonra 30 sene içerisinde her an olmak kaydıyla Marmara Bölgesi’nde 7’nin üzerinde depremin beklendiği bilimsel verilerle ortaya konuldu. 30 sene desem bunun artı-eksi 13 senesi var tabii. 99’dan sonra 30 sene koysanız 2029 olur. Bunu 13 sene aşağı, 13 sene yukarı çekerseniz 2045 ile 2016 olabilir. Biz 2016’ları geçtiğimize göre sonlarındayız. Bu depremin mutlaka olacağı ve geleceği kesin. Biz depreme hala hazır değiliz” diye konuştu.

Son günlerde olan, "Malatya, Diyarbakır, Bingöl, Adana, vb. küçük depremler 6 Şubat nedeniyle olan hareketlenmeler" ifadelerini kullanan Görür sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

Arkadaşlar, bir konuda bigi vermek istiyorum. Ben 6 Şubat depremleri nedeniyle Maraş yöresine yakın bölgelerdeki kimi faylarda hareketlenmeler olursa şaşırmam diyorum. Buralarda illa depremler olacak demiyorum. Nitekim son günlerde olan, Malatya, Diyarbakır, Bingöl, Adana, vb. Küçük depremler 6 Şubat nedeniyle olan hareketlenmeler. Bu arada Kayseri’yi de söyledim. Uzman olduğunu da söyleyenlerden gelen tepki. Arkadaşlar hangi ad verilmişse verilsin Kayseri ili aktif Ecemiş Fay zonunun üzerinde yer alıyor ve Sarız Fay zonuna da yakın. Sırf Naci Görür’ü yalanlayacağım diye yanlış yapmasınlar. Hele yerel yöneticiler asla. Ecemiş fayı yavaş da olsa stres biriktiriyor. Şu ana kadar hangi bölümünde ne kadar biriktirmiş bilemeyiz. Kaldı ki 6 Şubat depremlerinden ötürü stres alanında değişim olmuş olabilir. Bu fayın tekerrür periyodunu da yeterince bilmiyoruz. Bize bir şey olmaz, risk yoktur diyemezsiniz. Aktif fay üzerinde bir kentin yöneticileri olarak burada gerekli çalışmaları yaptırıp önlemleri almalısınız. Zamanın önemi yok. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün deprem olabilir. O gün de ölecek insanlar bizim insanımız. Doğru olan yarın olacakmış gibi, kenti deprem dirençli hale getirmek için gerekli çalışmaları yapmak ve önlemleri almaktır.