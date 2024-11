İktisadi ve İdari Bilimler ile Sosyal bilimler ana alanlarını kapsayan uluslararası akademik bir kongre olan EMIDWORLD 2. Uluslararası Ekonomi Maliye İşletme & Sosyal Bilimler Kongresi, dünyanın her yerinden akademisyenler, araştırmacılar, iş dünyası ve kamu yöneticilerinin araştırma sonuçlarını sunmaları ve alanlardaki yenilikleri, fırsatları ve beklentileri değerlendirmeleri için bir platform sağlıyor.

“Sürdürülebilirlik ana temalardan biri”

Temar Vakfı’nın organize ettiği kongrenin açılış töreninde Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcı Prof. Dr. Argun Karacabey, Temar Vakfı Onursal Başkanı Tevfik Altınok, Vakıf Başkanı Prof. Dr. Hasan Eken, Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Özsoy, Crown HSY Ortağı Assoc. Prof. Dr. Hasan Yalçın başta olmak üzere çok sayıda akademisyen hazır bulundu. Prof. Dr. Argun Karacabey, açılış konuşmalarında kongrenin Türk bilim hayatına, ekonomisine ve iş hayatına büyük katkılar sağlayacağını dile getirdi. Kongrenin ana temalarından birinin “Sürdürülebilirlik” olduğunu belirterek “Üniversite olarak bu konuyu çok önemsiyoruz. Topluma yön verecek stratejileri oluşturmak, mezunlarımızı ve öğrencilerimizi bu bilinçle yetiştirmek zorundayız. Sürdürülebilirliğin gerek müfredatlara entegre edilmesi gerekse de hayatın bir parçası olduğunu anlatmayı çok önemsiyoruz. Son 2 yıldır üniversite oryantasyon programımızda akademik süreçlerin yanı sıra sürdürülebilirlik konusunda farkındalık eğitimleri de veriyoruz” dedi.

“Küresel Hegemonya mücadelesi kızışıyor”

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, kongrenin ilk bölümünde dünya ve Türkiye ekonomisinin genel durumu hakkında bilgi verdi. Trump’ın yeniden Başkan seçilmesinin ardından ABD ve Çin arasındaki hegemonya mücadelesinin kızışacağını dile getirdi. Kozanoğlu, “Amerika 2. Dünya Savaşı sonrası elde ettiği “Dünyanın Küresel Hegemonu” niteliğini, askeri gücüne rağmen ekonomik alana yansıtmakta ve teknolojide dünyanın en üstün gücü olduğunu kanıtlamakta güçlük çekiyor.” değerlendirmesini yaptı. ABD’yi zorlamasına rağmen Çin’in bir alternatif olarak görülmediğini kaydeden Kozanoğlu, “Çin'in ekonomide yükselen bir güç olduğunu, teknolojide sıçrama yaptığını herkes kabul ediyor. Ama Çin'in kültürünü, yaşam tarzını, rejimini diğerlerine örnek olması anlamında yeterince çekici kılamadığını düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.

“Trump’ın ekonomi politikaları ortalama insana cazip geliyor”

Trump'ın ekonomi politikalarına da değinen Kozanoğlu’na göre bu politikalar ortalama insana hitap etse de ekonomistler tarafından gerçekçi bulunmuyor. Trump’ın gelir vergilerini sıfırlamayı öngördüğünü aktararak “Kurumlar vergisini de yüzde 9’a indirmeyi planlıyor. Ortalama insana cazip görünmesine rağmen ciddi bir gelir kaybı olacak” dedi. Trump’ın bu politikalarını vergi oranları düştükçe vergi gelirlerinin, yatırımların ve istihdamın artacağını iddia eden “arz yönlü ekonomi” diye adlandırılan görüşe dayandırıldığını belirtti. Ancak bunun hiçbir ülkede doğrulanmış bir tez olmadığının altını çizen Kozanoğlu, “Çin’den yapılacak ithalata yüzde 60, diğer ülkelerden yapılacak ithalata da yüzde 10 gümrük vergisini getireceğini de söylemişti. Halbuki yapılan hesaplar halihazırdaki bütçe gelirlerinin yüzde 28'ine ulaşacağını, bütçenin büyük açık vereceğini, ekonominin dikiş tutmayacağını söylüyor. Ama insanlara bunu inandırdığı için seçimden galip çıkmayı başardığını söyleyebiliriz” diye konuştu.

“Dünyadaki eşitsizlikler artıyor”

Kozanoğlu ayrıca dünyanın her yerinde çoklu krizlerin olduğu bir dönemden geçildiğini belirtti. Kozanoğlu bunun Kovid, Ukrayna savaşı, enerji krizi, enflasyon, iklim krizi gibi beş bileşenden oluştuğunu söyleyerek “Ancak bunların birbiriyle ne kadar bağlantılı olduğunu, iç içe geçtiğini, birbirlerinin sonuçlarını ağırlaştırdığını da görüyoruz” dedi. Dünyadaki eşitsizliklerin arttığına da değinen Kozanoğlu, Dünya Bankası'nın yaptığı araştırmaya göre dünyada yoksullukta ciddi bir artış olduğunu hatırlattı. “Dünya nüfusun yüzde 8.5’u yani 700 milyon kişi günlük mutlak yoksulluk sınırı olan 2.15 doların altında bir gelir elde ediyor. Nüfusun yüzde 44’ü yani 3.5 milyar insan ise göreceli yoksulluk denen günlük 6.85 doların altında bir gelire sahip. Her iki oranda da bir artış olduğu görülüyor. 164 ülkeyi kapsayan OXFAM Araştırmasına göre bu ülkelerin yüzde 90'ında eşitsizliklerin arttığına işaret ediliyor” bilgilerini aktardı.

“Askeri harcamalar tüm ülkelerde artıyor”

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, bu eşitsizliklerin artış nedenlerine değinerek konuşmasını şöyle tamamladı:

“Sağlık, eğitim ve sosyal harcamaların seyrinde gerileme görüyoruz. Üretim pastasından emeğin aldığı payın bütün dünyada gerilediği görülüyor. Bunun da en önemli nedeni soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte göreceli olarak azalan askeri harcamaların başta Çin ve Amerika olmak üzere bütün ülkelerde artması. Dünyadaki borç servisleri de çok yüksek. Kaynakların önemli bir kısmının borcun ana parasını ve faizini ödemeye gitmesi de bu sorunların yaygınlaştırıyor. Özellikle borcunu ödemekte güçlük çeken bazı yoksul Afrika ülkelerinde bu eğilim çok daha belirgin bir şekilde görülüyor.”

Kongrenin ikinci bölümünde ise Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dicle Yurdakul’un moderatörlüğünde “Sustainsbility: Business of the Future” konusu ele alındı. NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür’ün konuk olduğu bu bölümde özellikle turizm sektöründeki sürdürülebilir çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Kongre daha sonra farklı alanlarda araştırma ve çalışmaların sunumlarının gerçekleştirildiği oturumlarla devam etti.