Etkinliğin açılış konuşmacılarından biri olan Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, dünyada yapay zeka çalışmalarının geldiği noktayı değerlendirerek Türkiye’nin bu alanda atması gereken adımları Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a anlattı. Aydın, üniversitelerde yapay zeka enstitülerinin kurulması gerektiğini de belirterek, “Yakın gelecekte mutlaka bir Yapay Zeka Üniversitesi kurulmalı” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın Kimdir?

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, nöroşirürji uzmanı, bilim insanı ve yazar kimliğiyle tanınıyor. Beyin cerrahisi, yapay zeka, tıp etiği ve felsefe alanlarında çalışmaları bulunan Aydın, aynı zamanda edebiyat ve sanatla da ilgileniyor. Ulusal ve uluslararası birçok bilimsel yayına imza atan Aydın, teknoloji ve insan ilişkisi üzerine düşünsel katkılarıyla da biliniyor.

Yapay Zeka Üniversitesi Fikri

Prof. Aydın’ın önerdiği Yapay Zeka Üniversitesi fikri, Türkiye’de teknoloji ve bilim politikaları açısından dikkat çekici bir öneri olarak öne çıkıyor. Günümüzde birçok üniversitede yapay zeka ve veri bilimi enstitüleri açılırken, bu alanı merkezine alan bağımsız bir üniversite modeli, nitelikli insan kaynağının yetişmesine ve küresel rekabette Türkiye’nin öne çıkmasına katkı sağlayabilir.

İnovasyon Haftası Türkiye’nin Vizyonunu Ortaya Koyuyor

Türkiye Innovation Week, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak yenilikçi fikirlerin buluşma noktası haline geliyor. Etkinlikte bu yıl da girişimcilik, dijital dönüşüm, enerji, sürdürülebilirlik ve yapay zeka odaklı paneller düzenleniyor. Türkiye’nin gelecekteki ihracat stratejilerinde inovasyonun taşıyıcı bir rol üstleneceği vurgulanıyor.