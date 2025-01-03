“Aşı Olanların Genetiği Değiştirildi”

Karatay, programda aşılarla ilgili tartışma yaratacak ifadelerde bulundu. “Bütün aşılara karşıyım. Hepsi çok tehlikeli.” diyerek dikkat çeken Karatay, “Aşı olanların genetiği değiştirildi. Çocuklara yapılan yirmiden fazla aşının hepsi zararlı ve hasta ediyor.” ifadelerini kullandı. Aşı firmalarını ve iş dünyasının büyük isimlerini eleştirerek, “Bu tamamen Bill Gates ve aşı firmalarına yarıyor.” dedi.

Aşı sonrası oluşabilecek pıhtılaşma riskine karşı zeytinyağı önerisinde bulunan Karatay, “Sabah akşam bir kahve fincanı soğuk sıkım zeytinyağı tüketin. Pıhtıyı önler.” dedi. Ayrıca kaya tuzu ve bol su tüketiminin de pıhtı oluşumunu engelleyeceğini belirtti.

“İnek Sütünden Peynir Tüketmeyin”

Beslenme konusundaki dikkat çeken açıklamalarına da devam eden Karatay, özellikle süt ve süt ürünleri üzerine konuştu. “İnek sütünden yapılmış peynir tehlikelidir.” diyen Karatay, doğal ve şirden mayalı peynir tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Yapay ürünlerin sağlık için ciddi riskler taşıdığını belirtti.

“İki Öğün Sağlıklı, Üç Öğün Zararlı”

Son dönemin popüler beslenme alışkanlıklarından aralıklı oruç hakkında da konuşan Karatay, “Ara öğün yapmak yanlıştır. İki öğün sağlıklı, üç öğün tehlikelidir.” dedi. Ayrıca, D vitamini ve magnezyumun vücut sağlığı için önemine dikkat çekti.

“Antibiyotik En Büyük Zehirdir”

Hastalıkların arttığı bir dönemde, antibiyotik kullanımına karşı uyarılarda bulunan Karatay, “Antibiyotik en büyük zehirdir. Bunun yerine doğal antibiyotik olan sirkeyi tercih edin. Sabah akşam sirke için.” dedi.

“Beni İtibarsızlaştırmaya Çalışıyorlar”

Meslekten men edilme kararıyla ilgili ilk kez konuşan Karatay, hakkındaki suçlamaları reddetti. “Yıllar önce tedavi ettiğim bir hastaya tuz vererek ölümüne sebep olduğum iddia edildi. Bu tamamen yalan. Amacın beni itibarsızlaştırmak ve ilaç satamayan firmalara alan açmak olduğunu düşünüyorum.” dedi.

“Çırılçıplak Koşun!”

Programda sağlık konularının yanı sıra eğlenceli anlar da yaşandı. Karatay, stresle baş etmenin yollarını anlatırken, “Çırılçıplak koşun.” diyerek stüdyoda kahkahalara neden oldu. Şiir ve şarkı performansıyla da izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Karatay’dan Hayata Dair Tavsiyeler

Program boyunca sağlık ve yaşam üzerine önemli tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, ezber bozan açıklamalarıyla hem destek hem de eleştiri aldı. Tartışmalı görüşleri ve renkli kişiliğiyle gündemden düşmeyen Karatay, toplumun sağlık bilincini artırma konusundaki iddiasını sürdürüyor.