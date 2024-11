Sağlıkta ezber bozan açıklamalarıyla gündeme gelen İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay'ın Nihal Doğan'ın söyleşisiyle yayına hazırlanan kitabı ‘Panzehir Halk Sağlığı İçin Dört Kıtada Mücadele Dolu Bir Hayat Hikayesi' okuyucuların beğenisine sunuldu. Bugüne kadar hiç bilinmeyen yönlerinden, hayatının birçok dönemine kadar fotoğraf karelerinin yer aldığı kitap hakkında konuşan Karatay, yaşamıyla ilgili detayları paylaştı. Karatay, ilaç ve gıda endüstrisine yönelik değerlendirmelerde bulunurken kişilerin hangi ürünleri tükettiğine dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekti.



Kitabıyla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay, “Panzehir yeni çıktı, Nihal Doğan'la ahdimiz olmuş ki bu halka sunulan bütün yalanların doğru olduğunu göstermek, nasip oldu, uğraştık, onun için bu kitap çıktı. Çocukluktan beri bütün yaşadıklarım, acılarım, 4 kıtada hekimlik yapmışım oradan anılarım, öğrencilik yıllarım; tıp fakültesi, lise, ortaokul öğrenciliği, yatılı okudum. Bütün bunlar iyisi, kötüsü, acısıyla tabii 81 yıllık bir ömür, her şeyi yaşamış bir durumdayız. Bütün hedefim; halkımızın sağlığı, çocuklarımızın iyi bir geleceğe sahip olmaları, sağlıklı olmaları çok önemli. Mustafa Kemal Atatürk ‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur', Hipokrat da ‘Ne yerseniz osunuz' diyor, bütün mesele bu. Kitapta gençlik, düğün fotoğraflarım var. Sokakta, geçen birisi beni durdurdu, ‘Ay, Canan Hanım gelinliğiniz de ne güzelmiş'. Halk tabii ki çok memnun, ‘Sizin sayenizde 40 kilo verdim, rahat uyuyorum, bağırsaklarım iyi çalışmaya başladı, kilom gitti' diye. ‘Dinçleştim, kendime yeni geldim, şimdiye kadar yaşamıyormuşum, sayenizde aklım başıma geldi' diyenler var. Burada aklı başına getiren en önemli sebeplerden biri de kristal kaya tuzudur, olmayınca beyin çalışmaz. Kitabı okusunlar, 300 sayfadan fazla, detaylı olarak eğlenceli, sıkıntılı olarak yaşadığım 81 yılı burada anlatıyorum; uzun ince bir yoldayım” şeklinde konuştu.



Zaman zaman açıklamalarıyla konuşulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karatay, “Gıda, ilaç endüstrisi devreye girince 1970, 1980'lerden sonra bütün dünyada sağlık bozuldu. Yaşam biçimim tabii ki hiçbir zaman yansımadı ama herkes de çok merak ediyor ‘Nasıl bir insan bu, çok sert, bağırıyor, çağırıyor, kıyamet koparıyor, mücadele ediyor' diye kitapta bütün çocukluğum, gençliğim, yaşantım ortaya koyuluyor. ‘36 yaşında evlendi, 40 yaşında anne oldu, bunlar kolay mı' çünkü bütün bunlar Türk toplumunda ezber bozuyor. ‘30'undan sonra doğum yapmayın, yok bilmem şunu, bunu yapmayın' halbuki sağlıklı bir vücut, güçlü bir insan olduğu zaman her şey mümkün kardeşim, onu anlatmaya çalışıyorum, onu göstermeye çalıştık. Eskiden beri öyle doğrulukla başladım, mesela hatırlıyorum; tıp fakültesinde öğrenciyken ilk defa Amerika'dan bir kadın doğum doktoru geldi. Doğum kontrol haplarını piyasaya sürmek için bizi amfiye topladılar, anlattılar, o zaman da ayaklanmıştık” dedi.



‘İlaç endüstrisi ve gıda endüstrisi beni suçlayan hep onlar zaten' diyerek sözlerine devam eden Karatay, “O kadını konuşturmayın, konuşturursanız satışlarımız yüzde 30 azalıyor' ben üretmeyin demiyorum ama doğru dürüst üretin, sağlıklı üretin diyorum. İlaçlara da tabii ki ihtiyacımız var, acilde mutlaka kullanıyoruz ama hiçbir ilaç hayat boyu kullanılmaz. Herkesin kendinin doktoru olması lazım ve mümkün olduğu kadar yapay yiyeceklerden, suni senaryolardan uzak durmaları lazım. Her seferinde de sorgulamaları lazım; neden, neden, neden? Neden bu doktor bana bu ilacı hayat boyu kullanıyor' ifadelerini kullandı.