Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile, 5 kanser ilacı da dahil olmak üzere toplamda 16 ilaç, geri ödeme kapsamına alındı. Bununla birlikte, aile hekimlerinin reçete edebileceği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısı artırıldı. Ayrıca, birçok ilacın rapor süreleri uzatıldı ve aile hekimleri ile iç hastalıkları uzmanlarının rapor düzenleyebileceği ilaç sayısı yükseltildi.

Bakan Işıkhan, açıklamasında, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum." diyerek, yapılan düzenlemelerin vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını daha iyi karşılamayı hedeflediğini belirtti.

Bu düzenleme, özellikle kanser tedavisi gören hastalar için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve sağlık sisteminde önemli bir iyileştirme olarak kabul ediliyor.