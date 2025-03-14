Büyük Çaplı Operasyon Gerçekleştirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyon kapsamında, Flash TV, Pozitifbank ve PayFix Ödeme Kuruluşu’nun da aralarında bulunduğu çeşitli şirketlere yönelik el koyma işlemi gerçekleştirildi. Habertürk’ün aktardığı bilgilere göre, el konulan varlıkların toplam finansal etki alanının 6 milyar 900 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.

Operasyon, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmanın bir parçası olarak düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Soruşturma Derinleşiyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis sitelerine finansal aracılık yaptığı iddiasıyla Erkan Kork hakkında daha önce soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında, Ocak 2025’te Flash Haber’i satın alan Kork’un, PayFix aracılığıyla yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal destek sağladığı öne sürülüyor.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, PayFix’in yasa dışı bahis sitelerine finansal işlem kolaylığı sağladığı belirtilirken, Kork’un bu organizasyonun başında yer aldığı iddia ediliyor. Şirketlerin hesaplarına bloke konulduğu ve detaylı mali incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

Yetkililer, operasyonun genişleyebileceğini ve soruşturmanın derinleştirilerek yeni gözaltı kararlarının alınabileceğini ifade etti. Kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturma sürecine ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.