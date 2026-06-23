Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki Anıtkabir'i ziyarette bulundu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in eşlik ettiği ziyarette Nawrocki ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine gelerek çelenk bırakttı. Mozeleye saygı duruşunda bulunan Nawrocki, ziyaretin tamamlanmasıyla birlikte Anıtkabir'in önünde hatıra fotoğrafı çekindi. Nawrocki ve heyeti daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Nawrocki ve heyeti daha sonrasında Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezdi.