Erdoğan'la Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk arasında hayvan hakları diyaloğu: Öldürdün mü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a TRT canlı yayınında, hayvan hakları yasası çalışmalarının ne durumda olduğu sorulunca ilginç bir diyalog yaşandı.

Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk'ün "Son soru bana kaldı. Ben bir hayvan sever olarak, kalbimi yumuşatan insandan çok küçücük hayvanlar olduğunu bilerek bu soruyu soruyorum" sözlerine Erdoğan'ın tepkisi "Allah allah..." oldu.

Ardından Erdoğan'ın söyledikleri, sosyal medyada akşamın en çok konuşulan konularından biri oldu;

Öztürk: "Hayvan hakları ile ilgili bir yasa çıkacaktı efendim..."

Erdoğan: Sende kaç tane hayvan var?

Öztürk: Geçen haftaya kadar iki taneydi, şimdi bir tane.

Erdoğan: Öldürdün mü?

Öztürk: Hayır efendim ben öldürmedim efendim. Çocuklarımın da haberi yoktu, şimdi öğrendiler.