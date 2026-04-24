ABD'nin Florida eyaletinin Miami şehri, 14-15 Aralık'ta G20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yılki zirvenin şimdiden tarihe geçebileceği konuşuluyor. Adı açıklanmayan bir ABD yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Miami'de gerçekleştirilecek G20 Zirvesi'ne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de davet etmeye hazırlandığını duyurdu. Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili yaptığı açıklamada, "Tüm G20 üyeleri bakanlar düzeyindeki toplantılara ve liderler zirvesine davet edilecek" dedi.

Trump ise dün Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında kendisine Putin'in G20 davetine ilişkin "Gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Dürüst olmak gerekirse, geleceğinden şüpheliyim" dedi. Trump, Putin'in dahil edilmesini desteklediğini belirterek, "Gelirse, muhtemelen çok faydalı olur" ifadesini kullandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), Putin için yakalama kararı çıkarmıştı. ABD, Trump'ın aktif olarak karşı çıktığı ICC'nin bir parçası değil.

Putin, önce korona virüs salgını ardından da savaş nedeniyle 2019'dan beri G20 zirvelerine katılmıyor.