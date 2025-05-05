Sağlık sektörünün önde gelen kuruluşlarından Polifarma İlaç’ın Genel Müdür Yardımcısı Servet Aksu, Türk ilaç endüstrisinin küresel ölçekte üretim kalitesi, fabrikaları ve alt yapısıyla Avrupa ve ABD ile rekabet edebilecek konuma ulaştığını söyledi. ST Endüstri Radyo’da ‘İş’te Bunu Konuşalım’ programına konuk olan Aksu, son yıllarda çok sayıda girişimcinin sektöre olan ilgisinin arttığını vurgulayarak, “Türk ilaç sanayinin dünyada kredibilitesi yüksek” dedi.

Çetin Ünsalan’ın hazırlayıp sunduğu ‘İş’te Bunu Konuşalım’ programına katılan Polifarma İlaç Genel Müdür Yardımcısı Servet Aksu, sektördeki son gelişmeleri ve sorunları aktarırken, şirketin yeni projelerini de paylaştı. Türk ilaç sektörünün küresel ölçekte ulaştığı konuma ilişkin bilgi veren Aksu, “Polifarma olarak 2013 yılından beri ihracat yapıyoruz. 2024 sonu itibariyle 50'den fazla ülkeye ihracat yapar hale geldik. Dünya genelinde baktığınızda Avrupa, Amerika bazlı üreticiler daha inovatif ürünlere; yani yenilikçi ürünlere yöneldi. Türkiye'deki ilaç sektörü ise üretim kalitesi, fabrikaları, altyapısıyla kalite olarak Avrupa, Amerika'yla çok daha yarışır konumda. diye konuştu.

“Yerli ilaç üreticileri son yıllarda Ar-Ge ve ihracata yöneldi”

Aksu, pandemi döneminde de Türk sağlık sektörünün hastane alt yapısı ve yoğun bakım yatak sayısı itibarıyla Avrupa ve ABD’ye kıyasla çok daha iyi durumda olduğunun ortaya çıktığını belirterek, ilaç sektörünün de kriz dönemlerinde çözüm üretebilme kabiliyetine sahip sektörlerden biri olduğunun altını çizdi.

Son yıllarda yerli ilaç üretiminin jenerik ilaç üretimine yoğunlaştığını ve yurt dışı bağımlılığın hala devam ettiğine işaret eden Aksu, şunları söyledi:

“Son yıllarda yerli ilaç üreticileri iki şeye yöneldi: Birincisi Ar-Ge yatırımları. İkincisi ihracat. Sağlık alanında yaklaşık 39 yıllık deneyime sahip yüzde 100 yerli sermayeli bir Türk şirketi olarak güçlü Ar-Ge altyapımız, uzman kadromuz ve geliştirdiğimiz yenilikçi çözümler ile sektörde güçlü konumdayız. Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan, en fazla proje yürüten ve en çok marka alan şirketlerden biriyiz. Üretimimizin her aşamasında yerli üretimi teşvik etmeye özen gösteriyoruz. İş geliştirme stratejimizi; ithal ikame ve yenilikçi ürünler odağı ile Türkiye’de ilaç üretiminin yerelleşmesine katkıda bulunmak üzerine kurguladık. Her sene bütçemizden belli orandaki bir payı Ar-Ge faaliyetlerimize ayırıyoruz. Jenerik ilaçlarda bir fikrin hayata geçmesi, ticarileşmesi ortalama 4-5 yılı alabiliyor. İnovatif ilaçlarda ise bu süre 10-15 yılı bulabiliyor. Hedefimiz; önümüzdeki dönemde 11.233 m² büyüklüğündeki yeni binamız ile mevcut Ar-Ge merkezimizi büyüterek daha nitelikli ve katma değerli projeleri, daha geniş bir Ar-Ge kadrosuyla hayata geçirmek. Ar-Ge merkezi ile birlikte ham madde ile bitmiş ürün üretim alanları, depolama alanı ve ofislerimiz ile ‘global bir sağlık üssü’ olmayı hedefliyoruz.”

“SMA ilacı için 2026’dan itibaren ruhsatlandırma sürecini başlatacağız”

Dünyadaki ilaç trendlerini yakından takip ettiklerini söyleyen Aksu, Polifarma olarak etken madde üretimine ilişkin de faaliyetlerinin bulunduğuna değindi. Servet Aksu, sözlerine şöyle devam etti:

“2023 yılında açılışını gerçekleştirdiğimiz GMP onaylı Etkin Madde Üretim (API) tesisimiz ile dışa bağımlılığı azaltarak, ülkemizin ilaç hammadde ithalatını düşürmeyi amaçladık. Türkiye’de İlaç Etkin Maddesi sentezi yetkinliğine ve onayına sahip bir firma olarak kendi moleküllerimizin sentezlerini de yapıyoruz. Bu yetkinliğimiz ile daha fazla canlıya sağlık ve daha kaliteli bir yaşam sunmak önceliklerimizin başında geliyor. Nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan özel ilaçlar ile ilgili Ar-Ge yatırımlarımız devam ediyor. Bu kapsamda; her gün sıklıkla karşımıza çıkan ve hepimizi çok üzen SMA hastalığının tedavisinde yaşanan zorlukları aşma yolunda büyük adımlar attık.