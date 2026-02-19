Yurt içinde ve küresel piyasalarda hareketli bir gün geride kaldı. Özellikle ABD-İran hattındaki gelişmeler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mesajları piyasaların yönü üzerinde etkili olurken, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi rekor denemesinin ardından kâr satışlarıyla karşılaştı.

Borsa 14.400’ü Aştı, Gözler 15.000’de

BIST 100 endeksi uzun süredir aşmakta zorlandığı 14.400 puanın üzerine çıkarak yeni zirve seviyelerini test etti. Gün içinde 14.500’ün üzeri görülse de, ABD-İran haber akışı sonrası gelen satışlarla kazançların bir kısmı geri verildi. Endeks günü sınırlı artışla tamamladı.

Uzmanlara göre 14.400 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 14.500 ve 14.600 seviyeleri gündemde kalmaya devam edecek. 14.100 seviyesi ise kısa vadede önemli destek olarak öne çıkıyor. Teknik görünümde 14.000’in üzerinde kalındığı sürece 15.000 hedefinin masada olduğu ifade ediliyor.

Bankacılık endeksi ise güçlü seyrini sürdürerek rekor tazeledi. Bu da borsadaki yukarı yönlü hareketin lokomotifinin bankalar olmaya devam ettiğini gösteriyor.

Tahvil Faizleri Sakin

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın enflasyon raporu sonrası faiz indirim beklentilerinin korunması, tahvil faizlerinde önce geri çekilmeye yol açmıştı. Son günlerde ise daha dengeli bir tablo var.

Gösterge tahvil faizi yüzde 35,75 seviyesinde bulunurken, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 30’un biraz üzerinde seyrediyor. Piyasada, enflasyonda düşüş sürecinin devam etmesi halinde önümüzdeki aylarda faiz indirimi beklentilerinin tahvil piyasasını destekleyebileceği konuşuluyor.

Türkiye’nin risk primi olarak bilinen 5 yıllık CDS’in 216 seviyelerinde ve son yılların en düşük noktalarına yakın olması da dikkat çekiyor.

Dolar/TL 43,70’in Üzerinde Tutunmaya Çalışıyor

Dolar/TL kurunda kademeli yükseliş eğilimi devam ediyor. Kur 43,70 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra bu seviyeyi destek haline getirme çabasında.

Piyasada 43,70’in üzerinde kalındığı sürece 43,80 ve 43,90 seviyeleri konuşuluyor. 43,60 ise kısa vadede önemli destek olarak görülüyor.

Euro/Dolar’da 1,18 Artık Direnç

ABD Merkez Bankası’nın yayımladığı son toplantı tutanakları, enflasyon riskinin devam etmesi halinde faiz artışının yeniden gündeme gelebileceğini gösterdi. Bu açıklamalar doların güç kazanmasına neden oldu.

EUR/USD paritesi 1,18 seviyesinin altına geriledi. Artık bu seviye direnç olarak görülüyor. 1,1760 ve 1,17 seviyeleri ise aşağı yönlü hareketlerde takip ediliyor.

Altında Jeopolitik Etki

ABD’den İran’a yönelik sert açıklamalar, güvenli liman talebini canlı tutuyor. Ons altın 4.900 dolar civarından toparlanarak 5.000 doların üzerine çıktı.

Uzmanlar 4.900 doların üzerindeki seyrin korunmasının önemli olduğunu belirtirken, yukarıda 5.100 ve 5.200 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade ediyor.

Gram altın tarafında ise kur desteği sürüyor. 7.000 TL’nin üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü beklenti korunuyor.