2011’den bu yana uygulanan yasaklarda değişiklik

Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mayıs 2011’den bu yana yürürlükte olan ve eski Esad rejimiyle bağlantılı geniş kapsamlı ekonomik yasakların bir kısmının kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada, düzenlemenin Suriye’nin yeniden yapılanma ve ekonomik toparlanma sürecini desteklemeyi hedeflediği ifade edildi.

Yeni düzenleme kapsamında;

Mal ithalat ve ihracatına yönelik kısıtlamalar,

Yatırım faaliyetleri üzerindeki yasaklar,

Telekomünikasyon takip sistemlerine ilişkin sınırlamalar,

Petrolle bağlantılı işlemler ve bazı finansal hizmetlere yönelik engeller hafifletildi.

Ayrıca Suriye’nin toparlanması açısından kritik öneme sahip sektörlerde faaliyet gösteren devlet bağlantılı kuruluşlarla işlem yapılabilmesini sağlamak amacıyla 24 kuruluş ve 1 kişinin yaptırım listesinden çıkarıldığı açıklandı.

İnsan hakları ihlallerine yaptırımlar sürecek

Kanada yönetimi, yaptırımların tamamen kaldırılmadığının altını çizdi. Açıklamada, Suriye’de ağır ve sistematik insan hakları ihlallerine karışan bireyler ile ülkenin barış ve istikrarını tehdit eden kişi ve kurumlara yönelik yaptırımların devam edeceği belirtildi.

Bu kapsamda iki yeni listeleme kriteri getirildiği ve 6 kişi hakkında yeni yaptırım kararı alındığı bildirildi. Söz konusu kişilerden 4’ünün Mart 2025’te yaşanan mezhep çatışmalarına karıştıkları, 2’sinin ise Esad rejiminin kimyasal ve balistik füze programlarının finansmanında rol aldıkları gerekçesiyle listeye eklendiği ifade edildi.

Ayrıca 2011–2017 yılları arasında yaptırım listesine alınan ve eski rejimle yakından bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik kısıtlamaların yürürlükte kalacağı kaydedildi.

Geçiş hükümetine destek mesajı

Kanada, Suriye’deki geçiş hükümetinin kapsayıcı bir siyasi süreç yürütme çabalarını desteklediğini de duyurdu. Açıklamada, insan hakları ihlallerinden, sivillere yönelik baskılardan ve ülkenin güvenliğini tehdit eden eylemlerden sorumlu kişi ve yapılara karşı gerekli tedbirlerin alınmaya devam edileceği vurgulandı.

Ottawa yönetiminin attığı bu adım, Suriye’nin savaş sonrası yeniden yapılanma sürecinde uluslararası toplumun yaklaşımında yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor.