TÜİK’in 2024 yılı “Yurt Dışında Kontrol Edilen Girişim İstatistikleri”ne göre, Türkiye merkezli şirketlerin yurt dışında sahip olduğu ya da kontrol ettiği girişim sayısı artmaya devam etti.
2023’te 2 bin 567 olan girişim sayısı
2024’te 2 bin 706’ya yükseldi.
Bu şirketlerin toplam cirosu ise 2023’te 84 milyar 630 milyon dolar iken, 2024’te yaklaşık 5 milyar dolar artarak 89 milyar 840 milyon dolara çıktı.
En çok kazandıran alan: Sanayi
Yurt dışındaki Türk şirketlerinin en yüksek geliri sanayi sektöründen geldi.
Sanayi: 35 milyar 9 milyon dolar
Ticaret: 33 milyar 242 milyon dolar
Hizmet: 12 milyar 217 milyon dolar
İnşaat: 9 milyar 372 milyon dolar
Şirket sayısına bakıldığında ise:
967’si hizmet,
943’ü ticaret,
506’sı sanayi,
290’ı inşaat alanında faaliyet gösterdi.
En güçlü bölge Avrupa
Türk şirketlerinin yurt dışındaki faaliyetlerinde en büyük pay Avrupa’nın oldu.
AB27+EFTA ülkeleri, girişim sayısında yüzde 39,2, ciroda yüzde 37,1 payla ilk sırada yer aldı.
Diğer Avrupa ülkeleri girişim sayısında yüzde 19,3, ciroda yüzde 23,9 pay aldı.
Diğer Asya ülkeleri ise yaklaşık yüzde 13 payla üçüncü sırada yer al
En çok şirket Almanya’da, en yüksek ciro İngiltere’de
Ülke bazında bakıldığında:
En fazla girişim 254 şirketle Almanya’da bulunuyor. Bu ülkedeki şirketlerin 2024 cirosu 4 milyar 6 milyon dolar oldu.
En yüksek ciro ise 9 milyar 240 milyon dolarla Birleşik Krallık’ta elde edildi. Bu ülkede 143 Türk kontrolünde şirket faaliyet gösteriyor.
Özetle, Türk şirketleri yurt dışında hem sayı hem de gelir açısından büyümeye devam ediyor. Avrupa ise bu büyümenin merkez üssü olmayı sürdürüyor.
Romanya, 96 şirket ve 6 milyar 856 milyon dolarlık ciro ile ikinci sırada yer aldı.
Rusya Federasyonu ise 135 şirket ve 6 milyar 513 milyon dolarlık ciro ile üçüncü oldu.