TÜİK’in 2024 yılı “Yurt Dışında Kontrol Edilen Girişim İstatistikleri”ne göre, Türkiye merkezli şirketlerin yurt dışında sahip olduğu ya da kontrol ettiği girişim sayısı artmaya devam etti.

2023’te 2 bin 567 olan girişim sayısı

2024’te 2 bin 706’ya yükseldi.

Bu şirketlerin toplam cirosu ise 2023’te 84 milyar 630 milyon dolar iken, 2024’te yaklaşık 5 milyar dolar artarak 89 milyar 840 milyon dolara çıktı.

En çok kazandıran alan: Sanayi

Yurt dışındaki Türk şirketlerinin en yüksek geliri sanayi sektöründen geldi.

Sanayi: 35 milyar 9 milyon dolar

Ticaret: 33 milyar 242 milyon dolar

Hizmet: 12 milyar 217 milyon dolar

İnşaat: 9 milyar 372 milyon dolar

Şirket sayısına bakıldığında ise:

967’si hizmet,

943’ü ticaret,

506’sı sanayi,

290’ı inşaat alanında faaliyet gösterdi.

En güçlü bölge Avrupa

Türk şirketlerinin yurt dışındaki faaliyetlerinde en büyük pay Avrupa’nın oldu.

AB27+EFTA ülkeleri, girişim sayısında yüzde 39,2, ciroda yüzde 37,1 payla ilk sırada yer aldı.

Diğer Avrupa ülkeleri girişim sayısında yüzde 19,3, ciroda yüzde 23,9 pay aldı.

Diğer Asya ülkeleri ise yaklaşık yüzde 13 payla üçüncü sırada yer al

En çok şirket Almanya’da, en yüksek ciro İngiltere’de