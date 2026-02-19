TÜİK’in 2024 yılı “Yurt Dışında Kontrol Edilen Girişim İstatistikleri”ne göre, Türkiye merkezli şirketlerin yurt dışında sahip olduğu ya da kontrol ettiği girişim sayısı artmaya devam etti.

  • 2023’te 2 bin 567 olan girişim sayısı

  • 2024’te 2 bin 706’ya yükseldi.

Bu şirketlerin toplam cirosu ise 2023’te 84 milyar 630 milyon dolar iken, 2024’te yaklaşık 5 milyar dolar artarak 89 milyar 840 milyon dolara çıktı.

En çok kazandıran alan: Sanayi

Yurt dışındaki Türk şirketlerinin en yüksek geliri sanayi sektöründen geldi.

  • Sanayi: 35 milyar 9 milyon dolar

  • Ticaret: 33 milyar 242 milyon dolar

  • Hizmet: 12 milyar 217 milyon dolar

  • İnşaat: 9 milyar 372 milyon dolar

Şirket sayısına bakıldığında ise:

  • 967’si hizmet,

  • 943’ü ticaret,

  • 506’sı sanayi,

  • 290’ı inşaat alanında faaliyet gösterdi.

En güçlü bölge Avrupa

Türk şirketlerinin yurt dışındaki faaliyetlerinde en büyük pay Avrupa’nın oldu.

En çok şirket Almanya’da, en yüksek ciro İngiltere’de

  • Ülke bazında bakıldığında:

  • En fazla girişim 254 şirketle Almanya’da bulunuyor. Bu ülkedeki şirketlerin 2024 cirosu 4 milyar 6 milyon dolar oldu.

  • En yüksek ciro ise 9 milyar 240 milyon dolarla Birleşik Krallık’ta elde edildi. Bu ülkede 143 Türk kontrolünde şirket faaliyet gösteriyor.

  • Özetle, Türk şirketleri yurt dışında hem sayı hem de gelir açısından büyümeye devam ediyor. Avrupa ise bu büyümenin merkez üssü olmayı sürdürüyor.

  • Romanya, 96 şirket ve 6 milyar 856 milyon dolarlık ciro ile ikinci sırada yer aldı.

  • Rusya Federasyonu ise 135 şirket ve 6 milyar 513 milyon dolarlık ciro ile üçüncü oldu.