Dubai Hükümeti’ne bağlı Dubai Media Office tarafından yapılan açıklamada, şirketin başkanlığına Essa Kazim’in, grup CEO’luğuna ise Yuvraj Narayan’ın getirildiği bildirildi. Söz konusu görevler uzun yıllardır Sultan Ahmed bin Sulayem tarafından yürütülüyordu.

AP’nin haberine göre, DP World Dubai ekonomisinin temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor ve küresel ölçekte faaliyet gösteren en büyük liman ve lojistik işletmecileri arasında yer alıyor. Şirket, dünya konteyner ticaretinin yaklaşık yüzde 10’unu yönetiyor. Türkiye’de ise Kocaeli’de bulunan DP World Evyap Yarımca Limanı ile faaliyet gösteriyor.

Epstein bağlantıları

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan e-postalar, Sultan Ahmed bin Sulayem’in, 2019 yılında cezaevinde hayatını kaybeden finansör Jeffrey Epstein ile uzun yıllara yayılan profesyonel ve kişisel ilişki içinde olduğunu ortaya koydu.

2007 yılından, Epstein’ın Ağustos 2019’daki ölümünden haftalar öncesine kadar uzanan yazışmaların önemli bir bölümünün, Epstein’ın 2008 yılında bir reşitten fuhuş talep etmek suçundan mahkûm edilmesinin ardından gönderildiği belirtildi. Haberlere göre Sulayem’in Epstein’a attığı son e-posta, ölümünden bir gün öncesine tarihleniyor.

Yazışmalarda Epstein’ın Sulayem’i eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin bir danışmanı ve eski Avrupa Komisyonu yetkilisi Peter Mandelson gibi isimlerle tanıştırdığı aktarıldı. Mesaj içeriklerinde iş, siyaset ve din konularının yanı sıra cinsellik ve kadınlara ilişkin tartışmalı ifadelerin de yer aldığı ifade edildi.

Uluslararası ortaklardan yatırım freni

Middle East Eye’ın haberine göre, Epstein bağlantılarının gündeme gelmesinin ardından DP World’ün bazı uluslararası ortakları yeni yatırımları askıya aldı.

Kanada’nın Quebec eyaletine bağlı emeklilik fonu La Caisse, DP World Canada’daki yüzde 45’lik payıyla şirketin en büyük finansal ortaklarından biri konumunda bulunuyor. Fon yönetimi, şirketin “gerekli adımları” atmasına kadar yeni yatırımları durdurduğunu açıkladı.

Birleşik Krallık’ın kalkınma finansmanı kurumu British International Investment (BII) de yeni sermaye aktarımını askıya aldığını duyurdu. BII, DP World ve Somaliland hükümetiyle birlikte Berbera Limanı’nın ortak sahipleri arasında yer alıyor.

Sulayem, 2007’den bu yana DP World’ün başkanlığını, 2016’dan itibaren ise CEO’luğunu yürütüyordu. Görev değişikliği, şirketin küresel itibarına yönelik tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşti.

