Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Aralık ayına ilişkin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) İstatistikleri Gelişmeleri’ni yayımladı. Buna göre Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 oranında azalışla 165,7 milyar ABD doları seviyesine geriledi.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren “kalan vadeye göre” KVDB stoku ise 225,4 milyar ABD doları olarak kaydedildi.

Bankalar ve Merkez Bankası Yükümlülükleri Azaldı

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 düşüşle 72,5 milyar dolar oldu. Merkez Bankası yükümlülükleri ise yüzde 10 azalarak 25,0 milyar dolar seviyesine indi.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler yüzde 10,8 azalışla 8,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 2,6 gerileyerek 19,0 milyar dolar oldu.

Buna karşılık banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları yüzde 1,1 artarak 21,2 milyar dolara yükselirken, TL cinsinden mevduatları da yüzde 3 artışla 23,7 milyar dolara çıktı.

Diğer Sektörlerin Borcu Arttı

Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku ise yüzde 4,5 artışla 68,3 milyar dolar düzeyine yükseldi.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri yüzde 4,7 artarak 62,5 milyar dolar olurken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler yüzde 1,7 artışla 5,8 milyar dolar oldu.

Borcun Döviz Kompozisyonu

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz dağılımına bakıldığında;

Yüzde 35,0’ı ABD doları

Yüzde 27,9’u Euro

Yüzde 22,7’si Türk lirası

Kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stokunda, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’deki bankalardaki mevduat stoku 63,9 milyar dolara gerilerken, ticari kredi yükümlülükleri 63,1 milyar dolara yükseldi.