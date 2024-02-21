Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 30,92 TL'den, Euro 33,47 TL'den, Sterlin 39,07 TL'den, Japon Yeni ise 20,66 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 30,91 TL'den, Euro 33,49 TL'den, Sterlin 39,13 TL'den, Japon Yeni ise 20,66 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 31 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 18 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 435 TL'den, Cumhuriyet altını 14 bin 130 TL'den, Gümüş ise 23,02 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 28 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 13 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 435 TL'den, Cumhuriyet altını 14 bin 130 TL'den, Gümüş ise 22,94 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 51 bin 864 Dolar'dan, Ethereum ise 2 bin 989 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 82,37 Dolar'dan işlem görüyor.