Polonya, Rusya’nın Varşova Büyükelçisi Siergiejew Andriejew'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Siergiejew Andriejew'in Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin ölümü dolayısıyla bakanlığa çağrıldığı bildirildi. Navalny'nin göstermelik bir yargılama süreciyle 19 yıl hapis cezasına mahkum edildiği, cezaevinde bulunduğu süre boyunca uzun süreli tecrit dahil haksız disiplin cezalarına maruz kaldığı belirtilen açıklamada, "Rus yetkilileri Alexei Navalny'nin ölümünün sorumluluğunu üstlenmeye, ölüm nedeni ve şartlarının belirlenmesi için eksiksiz ve şeffaf bir soruşturma yürütmeye çağırıyoruz" denildi.



"Ukraynalı kurbanlara tazminat ödeyin"

Navalny'nin ölümü ve öncesinde maruz kaldığı muamelelerin Rusya'nın siyasi mahkumlara, muhaliflere ve insan hakları savunucularına yönelik muamelelerinin belirtisi olduğu aktarılan açıklamada, "Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik hukuka aykırı saldırıların sorumlularından hesap sormaya, kurbanlara tazminat ödemeye, Ukrayna devleti ve onun sivil halkına karşı işlenen suçların hesabını vermeye çağırmaktayız" ifadeleri kullanıldı.