Spor otomobiller için orijinal ekipman lastikleri olan Pirelli P Zero R ve P Zero Trofeo RS, artık yenileme pazarında da satışa sunuluyor. Prestij ve premium segmentlerin en yüksek performanslı modelleri için özel olarak geliştirilen lastiklerden elde edilen deneyim, araçlarının potansiyelini tam olarak kullanmak isteyen tüm ultra yüksek performanslı lastik arayan müşterilerin hizmetine sunuluyor.



P Zero R ve P Zero Trofeo RS, P Zero serisinin zirvesini temsil ediyor ve önde gelen lüks otomobil üreticileriyle ortak geliştirmenin bir sonucu olarak Avrupa spor otomobillerinden ve süper otomobillerden Amerikan muscle car'lara kadar 60'tan fazla modelde kullanılıyor. Bu kalite, bağımsız yayın Tyre Reviews tarafından yakın zamanda yapılan testlerle de doğrulandı; Tyre Reviews, P Zero R'yi 2026'nın bir numaralı performans lastiği seçti ve kuru ve ıslak zemin performansları sayesinde bunu "etkileyici bir zafer" olarak nitelendirdi.



P Zero R ve P Zero Trofeo RS: Spor Otomobiller İçin Üst Düzey Performans



P Zero ailesi, Pirelli'nin uzun ömürlü güvenlik ve performans sunan teknolojik öncülüğünü temsil ediyor. P Zero R, öncelikli olarak spor otomobiller ve prestige segmentinin en üst düzey performanslı modelleri için geliştirilirken, P Zero Trofeo RS, spor otomobiller ve süper otomobiller için maksimum pist performansı sağlamak üzere tasarlandı ve aynı zamanda yolda kullanıma uygun.



Yeni formüle edilmiş bileşikler sayesinde P Zero R, farklı asfalt türlerinde ve çeşitli hava koşullarında mükemmel yol tutuşu sağlarken, özellikle ıslak zemin sürüşüne özel bir önem veriyor ve sırt deseni yol gürültüsünü minimuma indiriyor. Bu çok yönlülük, büyük ölçüde sırt bileşiğindeki malzeme seçimine dayanıyor. P Zero R'nin performansı, Tyre Reviews tarafından yakın zamanda bir kez daha onaylandı; lastik, 235/35 R19 ebadındaki sekiz ultra yüksek performanslı yaz lastiği arasında en iyi olarak derecelendirildi. Kuru zeminde hem frenlemede hem de yol tutuşunda bir numara oldu. Islak zemin testlerinde ise ıslak zeminde yol tutuş denemesini kazandı ve frenlemede zirvede yer aldı: Tyre Reviews, "Aşırı sürüş koşullarında bile büyük bir güven veriyor" yorumunu yaptı.



P Zero Trofeo RS, ana gücü yüksek performans ve tutarlılık olan bir yarı slick lastiktir. En zorlu pist koşullarında bile zamanla yüksek performansını koruyarak, sürücünün aracın potansiyelini birçok tur boyunca tam olarak kullanmasına olanak tanır. Lansmanından bu yana, dünyanın en zorlu test parkuru olan Nürburgring Nordschleife'de çeşitli kategorilerde rekorlar kırarak, bu yarı slick lastiğin sunduğu yüksek performans seviyesini kanıtlamıştır.







En Gelişmiş Teknolojilerle Üretildi



Yeni ürünlerin sanal olarak geliştirilmesine olanak tanıyan Pirelli'nin Milano'daki Ar-Ge Merkezi simülatöründe iyileştirilen yeni ebatlar, MIRS (Modüler Entegre Robot Sistemi) robotları ve ultra yüksek performanslı lastik üretimine adanmış en gelişmiş inovasyonlar kullanılarak üretiliyor. MIRS teknolojisi, İtalya'daki Settimo Torinese tesisinde ve özellikle Amerikan pazarı, spor otomobiller ve yerel muscle car'lar için yeni yenileme pazarı ürün gamının üretiminin yoğunlaştığı ABD'deki Rome, Georgia tesisinde kullanılıyor.



Müşterilerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Pirelli, orijinal ekipman lastikleri için elektrikli araçların özelliklerini geliştirmek üzere tasarlanmış Elect teknolojisinden; patlama sonrası bile sürüşe devam etmeyi sağlayan RunFlat'e; lastik içindeki özel ses emici bir malzeme aracılığıyla kabin gürültüsünü azaltan PNCS (Pirelli Gürültü Engelleme Sistemi)'den; ve hem güvenliği hem de performansı artırmak için lastik içi sensörlerden gerçek zamanlı bilgi toplayan Cyber Tyre sistemine kadar çeşitli yenilikçi çözümler sunuyor.