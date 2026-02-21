ekonomim'de yer alan habere göre adaylar belirlenen sistem doğrultusunda en fazla 4 farklı unvana başvuru yapabilecek. Ancak aynı kategori içinde birden fazla kadroya başvuru yapılamayacak.

Başvuru Sistemi Nasıl İşleyecek?

Yeni düzenlemeye göre adaylar;

Her kategoriden yalnızca bir kadroya başvurabilecek,

Toplamda ise en fazla 4 farklı unvan için tercih yapabilecek,

Aynı kategori içinde iki farklı pozisyon için başvuru yapamayacak.

Bu sistemle hem başvuruların daha düzenli ilerlemesi hem de yerleştirme sürecinin daha sağlıklı yürütülmesi hedefleniyor.

A Kategorisi

Bu kategoride tek kadro yer alıyor:

İcra Kâtibi

İcra müdürlüklerinde görev yapacak personeller için açılacak bu kadroda, ilgili eğitim şartları ve uygulamalı sınav kriterlerinin ilan metniyle birlikte açıklanması bekleniyor.

B Kategorisi

Adliyelerde görev alacak personeli kapsayan B kategorisinde şu kadrolar bulunuyor:

Zabıt Kâtibi

Koruma Memuru

Mübaşir

Hizmetli

Şoför

Teknisyen Doğal Gaz Yönetmeliğinde Büyük Değişiklik: Abonelikten Faturalara Yeni Dönem İçeriği Görüntüle

Aşçı

Tercüman

Bu kategoride özellikle zabıt kâtipliği için uygulamalı klavye sınavı şartı öngörülmesi bekleniyor.

C Kategorisi

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek personeller bu kategori altında toplanıyor:

İnfaz Koruma Memuru

Cezaevi Kâtibi

Teknisyen

Şoför

Hemşire

Psikolog

Aşçı

Sosyal Çalışmacı

İnfaz koruma memuru alımlarında fiziki yeterlilik ve sözlü sınav sürecinin önemli kriterler arasında yer alması bekleniyor.

D Kategorisi

Bakanlığın idari ve teknik birimlerinde görev yapacak personeller için açılan D kategorisinde ise şu kadrolar bulunuyor:

Hizmetli

Mühendis

Şoför

Aşçı

Teknisyen

İstatistikçi

Psikolog

Kaloriferci

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Bu kadrolarda başvuru şartlarının unvana göre farklılık göstermesi beklenirken, KPSS puan türü ve taban puan uygulamasının ilan metniyle netleşeceği belirtiliyor.

Gözler Resmi İlanda

15 bin personel alımına ilişkin başvuru tarihleri, KPSS puan şartı, yaş sınırı, mezuniyet kriterleri ve sınav takvimi gibi detayların resmi ilanla birlikte açıklanması bekleniyor. Adayların başvuru sürecinde kategori sınırlamasına dikkat etmeleri ve tercihlerini stratejik olarak belirlemeleri önem taşıyor.

Bakanlığın önümüzdeki günlerde başvuru takvimini kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.