ekonomim'de yer alan habere göre adaylar belirlenen sistem doğrultusunda en fazla 4 farklı unvana başvuru yapabilecek. Ancak aynı kategori içinde birden fazla kadroya başvuru yapılamayacak.
Başvuru Sistemi Nasıl İşleyecek?
Yeni düzenlemeye göre adaylar;
-
Her kategoriden yalnızca bir kadroya başvurabilecek,
-
Toplamda ise en fazla 4 farklı unvan için tercih yapabilecek,
-
Aynı kategori içinde iki farklı pozisyon için başvuru yapamayacak.
Bu sistemle hem başvuruların daha düzenli ilerlemesi hem de yerleştirme sürecinin daha sağlıklı yürütülmesi hedefleniyor.
A Kategorisi
Bu kategoride tek kadro yer alıyor:
-
İcra Kâtibi
İcra müdürlüklerinde görev yapacak personeller için açılacak bu kadroda, ilgili eğitim şartları ve uygulamalı sınav kriterlerinin ilan metniyle birlikte açıklanması bekleniyor.
B Kategorisi
Adliyelerde görev alacak personeli kapsayan B kategorisinde şu kadrolar bulunuyor:
-
Zabıt Kâtibi
-
Koruma Memuru
-
Mübaşir
-
Hizmetli
-
Şoför
-
Teknisyen
-
Aşçı
-
Tercüman
Bu kategoride özellikle zabıt kâtipliği için uygulamalı klavye sınavı şartı öngörülmesi bekleniyor.
C Kategorisi
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek personeller bu kategori altında toplanıyor:
-
İnfaz Koruma Memuru
-
Cezaevi Kâtibi
-
Teknisyen
-
Şoför
-
Hemşire
-
Psikolog
-
Aşçı
-
Sosyal Çalışmacı
İnfaz koruma memuru alımlarında fiziki yeterlilik ve sözlü sınav sürecinin önemli kriterler arasında yer alması bekleniyor.
D Kategorisi
Bakanlığın idari ve teknik birimlerinde görev yapacak personeller için açılan D kategorisinde ise şu kadrolar bulunuyor:
-
Hizmetli
-
Mühendis
-
Şoför
-
Aşçı
-
Teknisyen
-
İstatistikçi
-
Psikolog
-
Kaloriferci
-
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Bu kadrolarda başvuru şartlarının unvana göre farklılık göstermesi beklenirken, KPSS puan türü ve taban puan uygulamasının ilan metniyle netleşeceği belirtiliyor.
Gözler Resmi İlanda
15 bin personel alımına ilişkin başvuru tarihleri, KPSS puan şartı, yaş sınırı, mezuniyet kriterleri ve sınav takvimi gibi detayların resmi ilanla birlikte açıklanması bekleniyor. Adayların başvuru sürecinde kategori sınırlamasına dikkat etmeleri ve tercihlerini stratejik olarak belirlemeleri önem taşıyor.
Bakanlığın önümüzdeki günlerde başvuru takvimini kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.