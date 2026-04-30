Brent petrol gün içinde yüzde 4,5’e varan artışla 124,7 dolara kadar yükselirken, ABD tipi ham petrol (WTI) de 109 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Böylece petrol fiyatları üst üste dördüncü ayı da yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.

Arz endişeleri piyasayı zorluyor

Fiyatlardaki hızlı yükselişte, özellikle ABD’nin İran’a yönelik askeri seçenekleri gündeme alması ve bölgede tırmanan gerilim etkili oldu. İran’ın Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan enerji sevkiyatını büyük ölçüde kısıtladığı yönündeki haberler de piyasalarda arz endişelerini artırdı.

Küresel petrol taşımacılığının yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki risklerin artması, enerji piyasasında “ciddi bir arz şoku” olarak değerlendiriliyor.

Analistlerden “kırılma noktası” yorumu

Piyasa uzmanları, mevcut tabloyu son yılların en sert enerji krizlerinden biri olarak tanımlıyor. ING analistleri, petrol piyasasının “aşırı iyimserlikten arz kesintisi gerçeğine geçtiğini” belirtirken, IG analisti Tony Sycamore ise kısa vadede diplomatik çözüm ihtimalinin zayıf olduğuna dikkat çekti.

Sycamore, Hürmüz Boğazı’nın yeniden tamamen açılmasının yakın vadede düşük bir ihtimal olduğunu ifade etti.

OPEC+ üretim artışı yetersiz kalabilir

Gözler, yaklaşan OPEC+ toplantısına çevrilmiş durumda. Grubun günlük yaklaşık 188 bin varillik üretim artışı planladığı belirtilse de, bu adımın savaş ve jeopolitik riskler nedeniyle oluşan arz kaybını karşılamakta yetersiz kalabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri’nin OPEC içindeki pozisyonuna ilişkin gelişmelerin, kartelin fiyatları dengeleme gücünü uzun vadede zayıflatabileceği yorumları da yapılıyor.

Küresel enerji piyasalarında yaşanan bu gelişmelerin, önümüzdeki dönemde hem fiyatlar hem de ekonomik dengeler üzerinde belirleyici olması bekleniyor.