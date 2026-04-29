Kurban Bayramı yaklaşırken emeklilerin gündemindeki en önemli başlıklardan biri olan bayram ikramiyesiyle ilgili beklenen açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan, emeklilere Kurban Bayramı’nda yapılacak ikramiye ödemelerinin Ramazan Bayramı’nda verilen tutarla aynı olacağını açıkladı. Böylece bu yıl için ikramiye miktarında herhangi bir artış yapılmayacağı netleşmiş oldu.

Ramazan Bayramı’nda emeklilere 4 bin TL olarak ödenen ikramiyenin, Kurban Bayramı’nda da aynı şekilde hesaplara yatırılması bekleniyor. Öte yandan Bakan Işıkhan, ödemelerin bayramdan önce yapılabilmesi için çalışma yürütüldüğünü de belirtti.

Yaklaşık 17 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesinde artış yapılmamasında bütçe dengelerinin etkili olduğu ifade edilirken, yeni bir düzenleme için şu aşamada adım atılmadığı belirtiliyor.

Kurban Bayramı öncesinde ödeme takviminin ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.