2023 yılında uluslararası derecelendirme kuruluşu JCR’ın Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu ‘A+ (tr)’ seviyesine yükselttiği PASHA Bank’ın, nakdi kredi büyüklüğü 2022 yılına oranla yüzde 55 artarak 5 milyar 642 milyon TL’ye ulaştı.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan üçgeninde ticaret ve yatırım yapmak isteyen, mevcut iş hacmini artırmayı hedefleyen firmalar için “finansal köprü” olmanın yanı sıra bu firmalar için bölgede rehber ve stratejik çözüm ortağı olma misyonunu da üstlenen PASHA Bank, 9 yıl gibi kısa bir vadede Türkiye’nin en güçlü yatırım bankaları arasına adını yazdırdı. Bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de adını duyuran PASHA Bank, Türkiye’de alternatif yatırım aracı VDMK’ın da öncüsü oldu. İlk kez 2020 yılında tarım, kimya ve otomotiv sektörlerine finansal destek sağlayan PASHA Bank, o günden bu zamana üç sektör için toplam 2 milyar 153 milyon TL VDMK ihracı gerçekleştirerek önemli bir başarıya da imza attı. Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu JCR tarafından Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu ‘A+ (tr)’ seviyesine çıkarılan PASHA Bank, yüzde 23,8 seviyesinde gerçekleşen güçlü sermaye yeterliliği oranı, yatırımı teşvik eden ülkeye özgü avantajları, köklü risk yönetimi organizasyonunun sürekliliğiyle “güçlü banka” imajını perçinliyor. Dolu dolu bir 2023 yılı geçiren PASHA Bank, 2023 yılı finansal rakamlarını açıkladı. Buna göre aktif büyüklüğünü 2022 yılına göre yüzde 61 artırarak 9 milyar 910 milyon TL’ye, öz kaynağını yüzde 63 artırarak 1 milyar 328 milyon TL’ye çıkaran PASHA Bank, nakdi kredilerini 5 milyar 642 milyon TL’ye, toplam kredi büyüklüğünü ise 6 milyar 794 milyon TL’ye yükseltti. PASHA Bank’ın bir önceki yıla göre net dönem kârı ise yüzde 158 artarak 525 milyon TL seviyesine ulaştı.

Sağlam sermaye yapısıyla ön plana çıktı

2023 yılı tüm dünyada pandemi süresince uygulanan genişleyici politikaların ortaya çıkardığı enflasyon sorunu ile mücadelenin ön planda tutulduğu bir dönem oldu. Özellikle Türkiye’de şubat ayında yaşanan deprem felaketinin ve sonrasında yaşanan zorlukların etkisiyle Türkiye ekonomisinin 2023 karnesine bakıldığında, ikinci yarıyıl toparlanma dönemi olarak ön plana çıktı. PASHA Bank, öngörülemeyen ekonomik durumlara karşı sağlam sermaye yapısı, stratejik planlaması ve geliştirdiği finansal araçlarla 2023’ü en başarılı geçiren yatırım bankalarından biri oldu. Reel sektörün yanında olarak sektörlere can suyu olmaya devam etti.

Nitelikli yatırımcılar VDMK ihraçlarına kolaylıkla katılabilecek!

PASHA Bank’ın 2023 finansalları hakkında bilgi veren PASHA Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan, “İnişli çıkışlı bir 2023 yılına rağmen doğru bir stratejik planlamayla başarılı bir yıl geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Bunda da en büyük etken 3 yıllık çizdiğimiz stratejik planlamalarımız ve her sene bu planlamalarımızı dünyanın ve Türkiye’nin yapısına uygun revize etmemiz oldu. 2023 yılında VDMK’larla reel sektörün yanında olmaya devam ettik. Kaliteli varlık havuzuna sahip ancak bu tür işlemler aracılığıyla uygun şartlarda finansmana erişimi olmayan tarım, kimya ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren müşterilerimiz için yapılandırılmış bir sermaye piyasası aracı olan VDMK ihraçlarına aracılık yaparak nitelikli yatırımcıları müşterilerimizle buluşturduk. Bankamız, özellikle bugünün şartlarında, reel sektöre kaynak sağlanmasında öncü kurum olarak yer alarak önemli bir eksikliğin giderilmesinde rol oynamıştır PASHA Bank, ilk kez VDMK ihracını gerçekleştirdiği 2020 yılından bugüne 2 milyar 153 milyon TL’lik hacme ulaşırken, sadece 2023 yılında 948 milyon TL’lik destekte bulundu. VDMK ihraçları konusundaki öncülüğümüzü ve deneyimimizi dijital dünya ile birleştirerek, Türkiye’de ilk kez uygulanacak, Bankamız müşterisi olmayan nitelikli yatırımcıların web sitemiz aracılığı ile ihraca katılabilecekleri dijital bir kanal oluşturduk. Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihraçlarına yatırımın ülkemizde de, gelişmiş sermaye piyasasına sahip ülkelerde olduğu gibi hız kazanarak artmasını bekliyoruz. PASHA Bank olarak reel sektöre destek olmaya ve Türk ekonomisine katkıda bulunarak büyümeye devam ediyoruz” dedi.