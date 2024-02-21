Sosyal Güvelik Kurumu’nun yanlış işlemler yapan işverenlere ağır cezalar vereceği ve eksik prim ödemelerini talep edeceği öğrenildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu konuyla ilgili inceleme başlattı. SGK, yanlış işlemler yapan işverenlere ağır cezalar kesecek.

SGK ayrıca işverenden eğer varsa eksik prim ödemelerini talep edilecek.

Cezaların yanı sıra tazminat cezaları da geliyor.

İşverenler, sigortalı çalışanların işe giriş veya ayrılış bildirgelerinde hata yaparsa veya sigortalının meslek kodunu yanlış girerse ceza alacak.

Gerçeği yansıtmayan meslek kodu düzenleyen işverenler 1341 TL, geçersiz bordro düzenleyen işverenler 6,707 TL, işe girişi bildirmeyen işverenler 26,829 TL, kayıt sunmayan işverenler ise 161,000 TL ceza ödeyecekler.

Meslek odaları veya örgütleri, meslek kodlarına ilişkin ücret bilgilerini isteyebilirler. Düşük ücret bildirilen meslek kodları fark edilirse müfettişler tarafından inceleme başlatılır.

Düşük ücret bildirilen çalışanların öncelikle işverenlerinden düzeltme talep etmeleri gerekiyor. İşveren talebi reddederse, SGK'ya şikayette bulunmak ve dava açmak gerekebilir.