Grand Palais'te düzenlenen para taekwondo müsabakalarında 1 numaralı seribaşı Mahmut Bozteke, yarı finalde Brezilya'dan Nathan Torquato 10-6 yenerek adını finale yazdırdı. Finalde de Moğolistan'dan Bolor-Erdene Ganbat ile karşı karşıya geldi. Etkili bir oyun sergileyen Bozteke rakibini 9-7 mağlup ederek şampiyon oldu. Mahmut Bozteke böylece Türkiye'ye Paris'teki ilk altın ve toplamda 4. madalyasını kazandırdı. Tokyo 2020'deki bronz madalyasını altına çeviren Mahmut Bozteke, ayrıca para taekwondoda Türkiye'ye tarihteki ilk altın madalyasını da getirmiş oldu.



Gamze Gürdal paralimpik ikincisi

Milli para taekwondocu Gamze Gürdal ise, kadınlar K44 57 kilo finalinde Çin'den Yujie Li'ye mağlup olarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nı gümüş madalya ile tamamladı. Bu madalyayla birlikte Türkiye'nin madalya sayısı 5'e yükseldi.