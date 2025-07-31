Türkiye’den 17 firmanın katıldığı etkinlikte, Latin Amerika’nın 12 farklı ülkesinden toplam 50 satın almacı ve toptancı yer aldı. Etkinliğin açılışında konuşan EVSİD Başkanı Talha Özger, Türk mutfak ürünlerinin bölgedeki bilinirliğinin hızla arttığını vurgularken, “Bu pazarlarda Çin gibi devlerle rekabet etmek kolay değil. Ancak Türk dizilerinin popülaritesinden faydalanarak, ünlü oyuncular ve yapımcılarla birlikte düzenlenecek tanıtım organizasyonları sayesinde çok daha fazla ilgi çekebilir, hem sektörümüz hem ülke ihracatı adına daha güçlü sonuçlar alabiliriz” dedi.

İhracat 10 yılda yüzde 120 arttı

Panama'daki organizasyonun 10 yıllık istikrarlı çalışmanın sonucu olduğunu vurgulayan Özger, bu süreçte Türk mutfak ürünleri ihracatının yüzde 120 arttığına dikkat çekti. Latin Amerika’da adeta sıfırdan başlayan ihracat yolculuklarının meyvesini almaya başladıklarını belirten Özger, “İlk gittiğimizde Türk mutfak ürünlerinin adını bile duymayan çoktu. Şimdi ise otel ve restoranlarda Türk markalarını görebiliyoruz” ifadelerini kullandı. Etkinliğin başarısında satın almacılarla sürdürülen uzun soluklu ilişkilerin ve İstanbul’da düzenlenen 'Invitation Only' gibi karşılıklı organizasyonların büyük rol oynadığını dile getirdi.

"Sadece ürün değil, Türk kültürü de ihraç ediliyor"

Özger, bu tür ticaret heyetlerinin yalnızca ürün tanıtımı değil, Türk kültürünün de ihracatı açısından önemli olduğunu belirtti. Türk misafirperverliğinin ve iş disiplininin bölgedeki algıyı olumlu yönde etkilediğini vurgulayan Özger, Panama Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy ile Ticaret Ateşesi Halise Büşra Ünsal Hür'e de desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"Sektörler ortak hareket etmeli" önerisi

Uzak pazarlarda başarı için sadece aynı sektördeki firmaların değil, farklı sektörlerin de birlikte hareket etmesi gerektiğine inandığını ifade eden Özger, özellikle Türk dizi oyuncularıyla eş zamanlı organizasyonlar düzenlemenin etkisini şöyle anlattı:

“Panama’da en çok izlenen içerikler Türk dizileri. Eğer buraya o dizilerde rol alan oyuncular ve yapımcılar ile gelirsek ilgi çok daha fazla olur. Bu, sosyal medyada ve yerel basında da büyük yankı uyandırır. Böylece sadece kısa vadeli değil, orta ve uzun vadeli kalıcı ticari ilişkiler kurabiliriz.”

Panama: İhracatçılar için stratejik kapı

Etkinlikte konuşan Türkiye Cumhuriyeti Panama Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy ise Panama'nın Türk ihracatçıları için önemli bir çıkış noktası olduğunu söyledi. 2024 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 532 milyon dolara ulaştığını belirten Ersoy, Panama’nın ekonomisinin yüzde 70’inin ithalata dayalı olduğuna dikkat çekti. Altyapı yatırımlarındaki artışla birlikte Türk firmaları için özellikle inşaat, ilaç ve lojistik sektörlerinde fırsatlar doğduğunu vurgulayan Ersoy, Türk dizilerinin ülkede çok büyük ilgi gördüğünü, bu kültürel etkileşimin ihracata da olumlu yansıdığını ifade etti.

"Katma değerli ürünü pazarlamak kolay değil"

Sektörde yaşanan güncel zorluklara da değinen EVSİD Başkanı Özger, ihracatın yılın ilk altı ayında yüzde 3,5 düşerek 3,3 milyar dolara gerilediğini hatırlattı. Bu düşüşte Avrupa’daki talep daralması ve kur baskısı nedeniyle üretici maliyetlerindeki artışın etkili olduğunu belirten Özger, “Ham maddeyi satmak kolay ama biz onu işleyip, paketleyip, raflara koyuyoruz. Bu büyük emek ve yatırım gerektiriyor. Sahada rekabet çok çetin, ama Türk sanayicisi olarak bu zorluklara hızla uyum sağlayabilme yeteneğimiz var. Taleplerimiz kişisel değil, ülke ekonomisinin ve ihracatın geleceği için” dedi.

EVSİD’in Panama’daki başarılı etkinliği, Türk ürünlerinin dünya pazarlarında tanınırlığını artırma yolunda bir adım daha olurken, farklı sektörlerin iş birliğiyle ihracatçılar için yeni açılımlar yaratılabileceğini de bir kez daha gözler önüne serdi.