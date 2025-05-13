Modern teknolojisi, yüksek konfor seviyesi ve güçlü performansıyla öne çıkan Tourismo 16 RHD 2+2 otobüsler, firmanın kaliteli hizmet anlayışını daha da ileriye taşıyacak.

Mercedes-Benz Türk yolcu taşımacılığının yıldızı otobüslerini teslim etmeye devam ediyor. Tur operatörlüğü alanında 8 yıldır faaliyet gösteren Özköprü Turzim & Malitur, filosuna 5 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+2 ekledi. Bu kapsam düzenlenen teslimat törenine; Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış ve Pazarlama Direktörü Osman Nuri Aksoy, Mercedes-Benz Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Ahmet Burak Batumlu, Özköprü Turizm & Malitur Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Köprü, Genel Müdür Muhammet Ali Köprü, Ürün ve Paket Turlar Müdürü Muhammet Fatih Köprü ve Hasmer Otomotiv Yatırım ve Pazarlama Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ağır Ticari Araçlar Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Koordinatörü ve marka yöneticileri yer aldı.

Özköprü Turizm & Malitur, teslim aldığı 5 adet Travego 16 RHD 2+2 ile filosundaki Mercedes-Benz araç sayısını 12’ye çıkarttı ve yeni araç yatırımı kapsamında Mercedes-Benz Kamyon Finansman hizmetlerinden de faydalanarak kredi desteği kullandı.

Özköprü Turizm & Malitur Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Köprü, Mercedes-Benz markasını tercih etmelerinin ardında yalnızca araçların sunduğu konfor, yüksek güvenlik standartları ve yakıt verimliliğinin değil; aynı zamanda satış ve satış sonrası hizmetlerdeki profesyonel yaklaşımının da etkili olduğunu belirtti. Köprü, “Özköprü Turizm & Malitur olarak tüm hizmetlerinde kalite standartlarını en üst seviyede tutmayı hedefleyerek, müşteri odaklı bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Bu hedef doğrultusunda sektördeki gelişmeleri yakından takip ediyor, filomuzu ve hizmet altyapımızı sürekli olarak güçlendiriyoruz. Seyahat sektöründeki gelişmeleri yakından izliyor, yolcularımıza her zaman en kaliteli hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Bu hedefimize ulaşma yolunda Mercedes-Benz otobüsler bizim en büyük destekçimiz. Filomuza yeni araçlar ekleyerek yatırımlarımıza önümüzdeki yıl da devam edeceğiz. Üstün teknolojiye ve yakıt verimliliğine sahip bu otobüslerin, Özköprü Turizm & Malitur’un sektördeki güçlü konumunu daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum” diye konuştu.

Hasmer Otomotiv Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zafer Sağlam: “Mercedes-Benz Türk’ün bayisi Hasmer Otomotiv Düzce olarak, bugün Özköprü Turizm & Malitur firmasına 5 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+2 model otobüsün teslimatını gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. 2022 yılından bu yana Özköprü Turizm & Malitur’a toplam 17 adet otobüs teslim ederek, güçlü bir iş birliğine imza attık. Bu rakam, firmamıza ve markamıza duyulan güvenin en somut göstergesidir. Hasmer Otomotiv olarak, sadece satış aşamasında değil, satış sonrasında da müşterilerimizin daima yanındayız. Bu anlayışla, sürdürülebilir bir memnuniyet hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu değerli iş ortaklığının artarak devam edeceğine yürekten inanıyoruz” diye konuştu.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy ise, Özköprü Turizm & Malitur ile 2022 yılında temellerini attıkları iş ortaklığının güçlenerek devam ettiklerini belirterek, “Sektörün ihtiyaçlarını yakından takip eden bir marka olarak, yolcu taşımacılığına özel çözümler sunmaya devam ediyoruz. Otobüslerimizi de bu doğrultuda konfor, güvenlik ve verimlilik öncelikleriyle tasarlıyoruz. Bugün, bu güçlü iş ortaklığının bir yansıması olarak, Özköprü Turizm & Malitur’un filosuna 5 adet daha Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+2 model otobüs katmanın gururunu yaşıyoruz. Özköprü Turizm & Malitur, araç filosunda yer alan Mercedes-Benz Tourismo 15 RHD modellerinin yanına bu alımlarında Tourismo 16 RHD 2+2 model otobüsümüzü de eklediler. İlk günden bu yana bizlere duydukları güven için Özköprü Turizm & Malitur ailesine teşekkür ediyor, yeni araçların hayırlı olmasını ve bol kazançlar getirmesini diliyorum.” dedi.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu ise konuşmasında şunları söyledi: “Tur operatörlüğü alanında faaliyet gösteren, kurulduğu günden itibaren seyahat sektöründeki vizyoner bakış açısı ile öncü olan Özköprü Turizm & Malitur, filosuna 5 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+2 otobüs ekleyerek önemli bir yatırım gerçekleştirdi. Bugün teslim alınan 5 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+2 otobüs ile birlikte Özköprü Turizm & Malitur’un araç filosunun tamamı markamız araçlarından oluşuyor. Bu da Mercedes-Benz Türk olarak kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını en ince ayrıntısına kadar gözeterek çözümler ürettiğimizin altını bir kez daha çiziyor. Özellikle turizm sektöründeki köklü deneyimimiz sayesinde yolcuların, kaptanların ve işletmelerin beklentilerini çok iyi biliyoruz. Bu kapsamda müştelerimizin daima yanındayız” dedi.