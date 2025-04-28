Tırsan’ın Adapazarı’nda bulunan Mega Üretim Kampüsü’nde gerçekleştirilen teslimat törenine Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu ve Özkeleşler Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Keleş katıldı.

Merkezi Mersin’de bulunan ve 8 adetlik Tırsan Buz Frigo yatırımı gerçekleştiren Özkeleşler, uzun yıllardır Avrupa, Balkan ve Asya ülkelerine soğuk zincir taşımacılığı yapıyor.

Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, törende yaptığı açılış konuşmasında: “Özkeleşler, operasyonel mükemmeliyetin ve süreç yönetiminin kritik rol oynadığı soğuk zincir taşımacılığında uzmanlaşmış, son derece kıymetli bir iş ortağımızdır. Soğuk zincirde kesintisiz kalite ve güvenliğin sürdürülebilirliği ise doğrudan kullanılan araçların güvenilirliğine bağlıdır. Tırsan olarak, Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz ve Adapazarı’ndaki ATP Tip Test Merkezimizde başarıyla test edilen Buz Frigo araçlarımızla Özkeleşler’in operasyonel gücüne katkı sağlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Uzun soluklu iş birliğimizin, önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

“YÜKSEK İZOLASYON GÜCÜ ve YAKIT TASARRUFU TIRSAN’DA BİR ARAYA GELİYOR”

Özkeleşler Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Keleş ise, törende yaptığı konuşmada “Özkeleşler olarak taze ve donmuş gıda başta olmak üzere soğuk zincir taşımacılığında uzmanlaşmış bir firmayız. Yüksek izolasyonlu araçlarımız sayesinde taşıdığımız hassas ürünleri hiçbir kalite problemi yaşamadan teslimat noktasına ulaştırarak yüksek müşteri memnuniyeti sağlıyoruz. Piyasanın en yüksek izolasyon değerlerine sahip Tırsan Buz Frigo da bu hassas noktada bize güven veriyor” dedi.

Keleş, yaptığı açıklamada soğuk zincirin taşımalarında işletme maliyetlerinin önemini şu sözlerle vurguladı: “Yatırım yaptığımız bu araçlar yükün en ideal şartlarda taşınmasına imkân sağlarken yüksek izolasyon değeri ile soğutucu ünitenin, düşük boş ağırlığı ile de komple aracın yakıt sarfiyatını minimuma indiriyor. Soğuk zincir taşımalarımızdaki kaliteyi en üst düzeyde tutarken işletme maliyetlerimizi aşağı çekebiliyoruz. Hem yüksek izolasyon gücü hem yakıt tasarrufu Tırsan Buz Frigo’da bir araya geliyor. Tırsan ile hem satış hem de satış sonrası süreçlerdeki başarılı iş birliğimizin uzun yıllar devam edeceğini düşünüyorum. Her iki taraf için de hayırlı olsun.”

SOĞUK ZİNCİRİN GÜVENCESİ: TIRSAN ATP TİP TEST MERKEZİ

Tırsan, 2018 yılından bu yana Adapazarı Mega Üretim Kampüsü’nde faaliyet gösteren ATP Tip Test Merkezi ile hem Tırsan müşterilerine hem de soğuk zincir taşımacılığı yapan tüm firmalara büyük avantajlar sağlıyor.

Yalıtımlı araç testleri ve soğutucu/ısıtıcı ekipman testlerinin gerçekleştirildiği bu merkez, 50 ülkede geçerli olan TSE onaylı ATP sertifikasını verme yetkisiyle sektörün güvenilir çözüm ortağı konumunda yer alıyor. ATP anlaşmasına göre, uluslararası bozulabilir gıda taşımacılığı yapan firmaların, yalnızca ATP sertifikalı treylerlerle taşıma yapma zorunluluğu bulunuyor. Tırsan, bu gerekliliği yerine getirmede müşterilerine hem zaman hem maliyet avantajı sunarak sektöre değer katıyor.

TIRSAN BUZ FRİGO: “EN HAFİF, EN GÜÇLÜ, EN VERİMLİ”

En Hafif: Tırsan Buz Frigo, sağlamlaştırılmış eşsiz izolasyonlu üst yapısı, ileri seviye güçlendirilmiş şasisi, en güçlü taban yapısı ve yüksek dayanıklılığıyla standart olarak sunulan 500 L alüminyum mazot tankı, çelik yemek dolabı, takım dolabı, paslanmaz su deposu, bir adet yedek lastik ve sepet tipi stepne taşıyıcı dahil 7.490 kg ağırlık ile pazardaki en hafif frigodur.



En Verimli: Tırsan ileri nesil Tırsan Buz Frigo ailesinde, dünyanın en yüksek izolasyon standardı GRP (Cam Takviyeli Poliester) poliüretan panelle üretilen, K-Değeri 0,31 W/m²K ile senede 1000 litre yakıt tasarrufu sağlayan, bakım onarımı hali hazırda hızlı ve az maliyetli üst yapı teknolojisini en ince detayına kadar yeniden tasarlayarak, bağlantı noktaları ve çerçevelerindeki iyileştirmeler ile daha yüksek sağlamlığa ve yüksek performansa ulaştırıyor.



En Güçlü: Tırsan Buz Frigo ailesi, en sağlam şasisi de daha ileri seviye geliştirilmiş, zemine gömülü deveboynu şasi ve sağlam tek parça king pin yapısıyla mükemmel bir denge sunuyor. KTL kaplı deveboynu şasinin zeminle entegrasyonu, güçlü bir temel oluştururken iç alanın maksimum kullanımını sağlayarak, maksimum iç net yükseklik ile en yüksek taşıma hacmi sunuyor. Tırsan ödüllü Ar-Ge merkezinde 1 milyon km yol testlerinden geçen Tırsan Buz Frigo ürün ailesi sağlamlık garantisi sunuyor.



HACCP hijyen sertifikasına sahip Adapazarı mega kampüste üretilen, FRC ve Pharma sertifikalarını sunan, Code XL ve ADR uyumlu, Tırsan Buz Frigo ürün ailesi, Tırsan Buz Frigo, Tırsan Buz Frigo Çift Kat ve Tırsan Buz Frigo Çiçek olarak 3 farklı ürün ile soğuk zincir taşımacılığını zirveye taşıyor.