CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kırıkkale'de yaptığı konuşmada gözlerinin pazartesi günü Yargıtay'da olacağını belirterek, 'Ya partimizi geri alacağız ya yeni bir yol açacağız' dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, ziyaret ettiği Kırıkkale'de vatandaşlara hitap etti. Zafer Caddesi'ne konuşlandırılan kamyonetin üzerinden konuşan Özel, partilerini geri alamamaları halinde 'yeni bir yol' açacaklarını söyledi. Yeni parti sinyali veren Özel, gözlerinin pazartesi günü Yargıtay'da olacağını belirterek, mahkemenin tarihi bir hatadan dönmesini beklediklerini söyledi.

'Yeni bir yol açacağız'

Özel, 'Ama buradan hepinize söylüyorum; asla umutsuzluğa kapılmayın. Biz her türlü hazırlığımızı yaptık. Kararlılığımız tamdır. Ya partimizi geri alacağız ya yeni bir yol açacağız. Yeni bir yol açacağız. Sizin için iktidara yürüyüşümüzü, bu dünya kadar olduğu gibi, bundan sonra da destekleyecek misiniz? Benimle birlikte yürüyecek misiniz? Bir yol bulacağım. Buna inanıyor musunuz? Bulamazsak gerisini açacağım. Size söz veriyorum, ben ne emeklilerimizi ne emekçilerimizi ne esnafımızı ne çiftçimizi umutsuz bırakmayacağım. Çaresiz bırakmayacağım' dedi.

'80 yaşına kadar muhalefet koltuğunda oturacağıma bırakırım, iktidar koltuğu için yola çıkarım'

Kırıkkale'den Türkiye'ye umut mesajı verdiklerini belirten Özel, 'İki yanımda iki evladınız, pırlanta gibi dimdik duruyorlar. Onur Başkanımla birlikte Kırıkkale, Ahmet Başkanımla birlikte Kırıkkale. 81 ildeki onlar gibi pırlanta evlatlarımızla Türkiye yürüyecek. Türkiye yürüyecek. Kırıkkale'nin güzel insanlarından Türkiye'ye, selam veriyoruz. Diyoruz ki umutsuzluğa yer yok. Eninde sonunda biz bu işi bir şekilde milletten yana çözeceğiz. Halktan yana çözeceğiz. Korkmadan çözeceğiz. Tehditlere teslim olmadan çözeceğiz. Bize muhalefet teklif ediyorlar. Bana diyorlar ki: 'Yaşın genç, daha 50. Otuz sene o koltuktasın.' Öyle 80 yaşına kadar muhalefet koltuğunda oturacağıma, yarın sabah bırakır, iktidar koltuğu için yola çıkarım' diye konuştu.

Özel'in yanında Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal ile eski CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ da yer aldı.