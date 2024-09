Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonel Başkanlık Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere beraberindeki heyetle birlikte New York'a gitti. Özel, yolculuk öncesi İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda açıklamalarda bulundu. ABD seyahati ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Özel, New York'ta yarın yapılacak toplantıda, İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nda hazırladıkları Ankara Deklarasyonu'nu açıklayacaklarını söyledi. Özel ayrıca Ortadoğu'daki gerilim, dünyada aşırı sağın yükselişinin yol açtığı endişeler, iklim değişikliğine ilişkin kaygılar ve sığınmacı sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulunacaklarını söyledi.



"Tüm okulları ziyaret edeceğiz"

Gündeme ilişkin soruları da yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Okullarda günde bir öğün sıcak yemek önerimizi tekrarladık. Ertesi gün dediler ki 'okulların ne mekanı ne imkanı ne personeli ne de maddi durumu buna elverişli değil'. Bir öğün sıcak yemek verecek mekanı olmayan, personeli olmayan, imkanı olmayan beş yıldızlı otel mi olur. Okulların beş yıldızlı otel olduğunu söylendikten sonra başka bir bakan çıkıyor ‘Biz 30 bin temizlik personeli alacağız' diyor. Çünkü okullar hijyen yönünden korkunç durumda. Bu personel alımı doğrudur ama bunun Ağustos ayı içerisinde yapılıp, 9 Eylül'de okulların öğrencilere pırıl pırıl hale getirilmesi gerekiyordu. Biz 81 il 973 ilçe başkanlığına gönderdiğimiz yazılı talimatta, önümüzdeki hafta başkanlığını il ve ilçe eğitim sekterlerimizin yaptığı bir öğretmenler ve emekli öğretmenlerden oluşan bir heyetle, tüm okulları ziyaret edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“Mümkün olan en kısa süre içerisinde de zaten Türkiye'ye dönmek boynumuzun borcu”

Ekrem İmamoğlu hakkındaki kararın istinaf mahkemesinde onaylanması ihtimaliyle ilgili soru üzerine Özel, “Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ile dün baş başa bir görüşme yaptım, kendisiyle de bu durumu değerlendirdim. Biz her ihtimali göz önüne alıyoruz. Bir kere kimse bize olmadık bir davadan, olmadık bir suçlamadan cezayı normalleştirmeye ve bu olacakmış gibi kabul ettirmeye çalışmasın. Böyle bir gündemin gelişmesine de izin verilmemesi gerekir. Yarın öbür gün bu dava görülecek, 'bu davadan ceza çıkartacağız biz', böyle bir şey yok. Bunu yaparsanız, geçen seferki demokrasi tokadından ders almadıysanız, millet bunun da şiddetlisini uygular. Kendilerine yapabilecekleri en büyük kötülüktür bu ama Türkiye'ye de büyük kötülük olur bu. Tut ki bize Amerika'da iken bu karar çıktı, zaten genel başkan vekilimiz burada. Mümkün olan en kısa süre içerisinde de zaten Türkiye'ye dönmek boynumuzun borcu. O gün başka bir gündür, ben öyle bir güne uyanacağımızı düşünmüyorum. Ama herkes aklını başına alsın" diye konuştu.



İmamoğlu ve Yavaş arasındaki çekişme

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile bir araya geleceklerini, ikili arasında kriz olmadığını savunan Özel, “Ben Sayın Mansur Yavaş'ın bu konuda aldığı tutumu çok yapıcı, çok doğru buluyorum. Kendisiyle görüşmemde bunu da söyledim. Kendisi de bu tür yaklaşımlardan rahatsız olduğunu daha önce birkaç kez bunların tekrar ettiğini, buna itiraz ettiğini söyledi. Ekrem İmamoğlu ile de tüm gündemi değerlendirdik. Önümüzdeki hafta ben döndükten sonra da üçümüz bir araya geleceğiz, ortada bir kriz yok arkadaşlar" dedi.



Cumhurbaşkanı ile görüşecek mi?

ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin ise Özel, "Ben ABD'de Türk evine gideceğim. Büyükelçimizden ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcimizden randevu istedik. Yalnız bizim o ziyaretimiz cuma gününe planlandı. Yani Sayın Erdoğan ile aynı anda Türk evinde olmayacağız. O açıklamasını yaptıktan sonra ayrılacak. Ben gittiğimde orada olsaydı, elbette bir merhaba demek, bir çayını içmek, en doğrusuydu. Dünyanın öbür ucunda Türkiye'nin ana muhalefet liderinin Cumhurbaşkanı'na hatır sormaması olacak iş değil. Bildiğim kadarıyla Sayın Erdoğan'ın bir başka toplantıya katılmak üzere konuşmasını yaptıktan sonra ayrılması mümkün” dedi.

Özel, yaptığı açıklamaların ardından New York'a gitti.