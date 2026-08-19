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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, cenaze programı öncesi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Özel burada Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Yeni Parti Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz tarafından karşılandı. Özel'in Sami Ramazanoğlu Camii'nde öğle namazını müteakip düzenlenecek cenaze törenine katılması bekleniyor.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in vefat eden kardeşi Güzin Büyükerşen'in cenaze törenine katılmak için Eskişehir'e geldi.

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