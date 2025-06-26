Konuşmasında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’e özel bir yer ayıran Özel, Akgün’ün 31 yıllık belediye başkanlığı ve 50 yıla dayanan belediyecilik geçmişine dikkat çekti. Özel, “Hasan Akgün burada, Büyükçekmece’de tam 7 kez seçime girdi, 7 kez kazandı. ANAP’tan da seçildi, CHP’de Baykal aday gösterdi kazandı, Kemal Bey aday gösterdi kazandı, biz aday gösterdik yine kazandı” diyerek Akgün’ün siyasi istikrarına vurgu yaptı.

CHP'nin bu dönem farklı bir yol izlediğini belirten Özel, “Ekrem Başkan’la birlikte Hasan abi dedik, artık 30 yıl yaptı. Genç bir arkadaş görevi devralsın istedik. Hasan Başkan’a da partide yeni bir görev tanımlayalım, belediye başkanlarına koordinatörlük yapsın, tecrübesini aktarsın istedik” dedi.

Ancak yapılan anket sonuçlarının şaşırtıcı olduğunu dile getiren Özel, “Anketi bir yaptık ki, Hasan Başkan’dan Büyükçekmece vazgeçmemiş. Demek ki halkın iradesi net, bu iradeye hep birlikte sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel’in mitingdeki açıklamaları, hem yerel yönetimlerde deneyimli kadroların önemine dikkat çekti hem de parti içi değişim sürecine dair önemli ipuçları verdi.