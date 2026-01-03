Açılışı yapılan Saruhanlı Muharrem Ekici Gençlik Merkezi önünde düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Selma Aliye Kavaf, Saruhanlı Belediyesi'nin AK Partili Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, Muharrem Ekici'nin ailesi, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.



İsimleri yaşatılacak

Törenin açılış konuşmasını yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Muharrem Ekici Gençlik Merkeziyle birlikte 100 araçlık otoparkında hizmete gireceğini söyledi. Manisa'nın önemli kayıplar verdiğini ve bu isimleri yaşatacaklarını kaydeden Başkan Dutlulu, "Manisa merkezde çok güzel hem iş yerlerinin, hem evlerin olduğu hem de Manisa'nın en büyük kültür ve sanat merkezi konferans salonu, tiyatro salonuna sahip bir kültür merkezi yapacağız ve bu kültür merkezinin adına Ferdi Zeyrek Kültür Merkezi koyacağız. Bu kültür merkezinin temelini de inşallah bu yıl içinde atacağız. Şehzadeler Belediyemizle beraber yıl sonunda bir toplantı yapmıştık. 2026 yılında neler yapabiliriz? Gülşah Başkanımız çok güzel proje getirmişti. Şehzadeler Belediyesi'ne ait ki Hakan Başkan'la da konuşacağız. Şehzadeler Belediyesi'ne ait bir alanda yeraltı otoparkı, üstü de kültür merkezi ve gençlik merkezi yapalım diye bir hayali vardı Gülşah Başkanımızın. Eğer yaşasaydı Şehzadeler Başkanımızla bu ortak proje olacaktı. Şehzadeler Başkanımız uygun görürse burayı da Gülşah Durbay Gençlik Merkezi yapmak istiyoruz. Bu da inşallah Şehzadeler Belediyesi'nde olacak. Bir de Yunus Emre Belediyesi'nden devraldığımız bir gençlik merkezimiz var. Yaklaşık 4-5 aylık bir zamanı var bunun. İnşallah onu da çok kısa sürede bitireceğiz. Haziran ayında kısmetse mayısa yetiştirmek istiyoruz. Haziran ayında burayı da açacağız. Burayı da Güney Temiz Gençlik Merkezi yapmak istiyoruz" dedi.



Ekici'nin kızından duygusal konuşma

Muharrem Ekici'nin kızı Begüm Ekici açılış programında duygularını paylaşarak, "11 yıl önce bugün kaybettiğim ama acısını ilk günkü gibi hissettiğim babam Muharrem Ekici'nin adının Gençlik Merkezine verilmesi bizler için onur verici. Babam Saruhanlı sevdalısı bir adamdı. Onun tek hayali gençlerin daha fazla imkana sahip olmasıydı. Bu merkez onun için çok önemli. Canım Babacığım Belediye Başkanı olamadın ama gönüllerin başkanı oldun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



"Yeni hizmetler yaparak vatandaşın yüzünü güldürmek gerekiyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yaptığı konuşmada, "Öncelikle bileni çoktur, bilmeyeni için söyleyelim. Özgür Özel Manisalıdır. Doğum yeri Şehzadeler'dir ama esas memleketi Saruhanlı'nın Mütevelli Mahallesidir. Mütevelli beldesidir. O günkü Mütevelli köyüdür. İkisi de öğretmen olan annem ve babam birisi Adıyaman, Besni'deki, birisi Eskişehir'deki görevlerinden sonra tayin olup memleketlerine geldiklerinde Mütevelli Ortaokulu'nda birlikte görev yaparlar ve orada tanışırlar, orada evlenirler. Ben doğduğumda ikisi Mütevelli'de öğretmendiler 1974 yılında. O yüzden Mütevelliler, Saruhanlılar beni haklı olarak hemşehrileri ve evladı bilirler. O yüzden hepinize yeni yılın ilk toplantısında memleketim Saruhanlı'dan Merhabalar diyorum. Biz Saruhanlı'ya koşa koşa geliyoruz. Öyle bazı yere ayağınız biraz daha zor gider. Buraya koşa koşa geliriz. Çok zor ayrılırız buradan. Çok iyi günlerimiz oldu ama çok kötü günlerimiz de oldu. Bugün o günlerden bir tanesinin yıl dönümünde kardeşim, ağabeyim Muharrem Ekici'nin diş hekimi Muharrem Ekici'nin, Saruhanlıların deyimiyle Dişçi Muharrem'in ölümünün 11. yılında buradayız. Biz birlikte milletvekili adayı olduk, belediye başkan adayı olduk. Ardından siyasete devam ederken beni 1 Ocak günü berber amcamızın cenazesi için buraya çağırdı. Birlikte katıldığımız bir cenaze, bir defin töreninde rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti. Şöyle bir düşününce Saruhanlı çok güzelliklerin memleketidir. Bereketli bir memlekettir. Türkiye'de en çok belde belediyesi olan ilçelerden biriydi kapanmadan önce. Ama bir süredir de Saruhanlı maalesef bizim açımızdan acının merkez üssü olmuş durumda. 2015'te Muharrem'i kaybettik. Ardından Güney Temiz kardeşimizi kaybettik. Gülşah Duruba'yı kaybettik. Koldere doğumludur. Yine burasının kendi evladı olarak sevdiği Ferdi Zeyrek'i kaybettik. Hep böyle acılarla birlikteyiz. Buradan bütün samimiyetimle yılın da ilk gününde Rabbimden artık bizi daha fazla acıyla ve ölümle sınamamasını dua ederek hepimizin başı sağ olsun diyorum bir kez daha ve hepsinin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Siyasetçiler bazı hedeflerine ulaşırlar, bazı hedeflerine ulaşamazlar. Ama ardından onların anılarını yaşatmak, bizlerin geride bıraktıklarının boynuna borçtur, vazifedir. Bunun adına vefa denir. Bunun adına başka tanımlamalar yapılır. Muharrem Ekici 45 yaşında vefat ettiğinde 20 yaşında bir gencin dinamizmindeydi. Herkesin dostuydu. Her yaştan arkadaşı vardı ve onu yaşatmak için Saruhanlı'ya bir eser kazandırmak gerekiyordu. Burada Ferdi Zeyrek'le beraber böyle bir merkezin yapımına başlandığını ve bunu güçlendirerek, genişleterek, fonksiyon kazandırarak ve en nihayetinde Muharrem Ekici'nin adını vermeye karar vermiştik. Maalesef biraz önce anlatıldığı gibi Ferdi Zeyrek'e nasip olmadı. Bu eseri tamamlamak değerli büyükşehir belediye başkanımız Besim Dutlulu'nun döneminde oldu. Ama o da çok güzel ifade etti. Hem Güney'in, hem Muharrem'in, hem Ferdi Başkan'ın, hem Gülşah Başkan'ın adlarını yaşatacağımız Manisa'nın dört bir yerinde birbirinden önemli eserler, birbirinden önemli merkezler ortaya çıkacak. Muharrem öldüğünde Özlem'e demiştim. Nasıl dayanacağız diyordu. Dedim ki insanın öldüğünde ilk gün kalbinde 40 tane mum yanar. Her gün bir tanesi söner. 40'ından sonra o bir mum ömür boyunca yanar. O bir mum bizim kalbimizin bir tarafını Muharrem için, bir tarafını Ferdi için, bir tarafını Güney kardeşim için, Gülşah'ınki daha yakın, bir tarafını Gülşah için yanmaya devam ediyor. Ama bizlere bu vakitten sonra toparlanmak çalışmak, hizmetlerle birlikte onların verdiği sözleri tutarak yerine getirerek, yeni sözler vererek, yeni eserler ortaya koyarak, yeni hizmetler yaparak vatandaşın yüzünü güldürmek gerekiyor" dedi.



Törene katılan AK Partili Başkana teşekkür etti

Konuşmasında törene katılan Saruhanlı Belediyesi'nin AK Parti'li Belediye Başkanı Ekrem Cıllı'ya teşekkür ederek devam eden Özel, "Aramızda Saruhanlı Belediye Başkanımız var. Adalet ve Kalkınma Partisinden Ekrem Başkan. Buraya geldi. Bu toplantıyı onurlandırdı. Bu çok önemli. Öyle olunca ben rakip partiden bir siyasetçi olduğunda böyle sert siyasi eleştiriler yapmayı sevmem. Doğru bulmam. Gerçi Sayın Erdoğan geçen hafta Çekmeköy'de benim belediye başkanım sormuştu gideyim mi diye. "Git tabii." dedim. Cumhurbaşkanı açılış yapıyor. Özel hastane açılışında bizimkileri birazcık kulaklarını kızartmış ama ben de selamlarını aldım uzaktan. Bizim kulaklarımızı çınlatmış ama ben öyle yapmayacağım. Çünkü böyle günler birliğin, beraberliğin günü. Sayın Erdoğan bilir, bilmez biz Manisa'da kendisini ilk ziyaretimde de söylemiştim ona. Dedim ki bizim Manisa'nın Hacıhaliller benim köyüm. Sizin teşkilat başkanıyla benim mahalle sorumlum cenazeyi de birlikte kaldırıyorlar, düğünü de birlikte yapıyorlar. Biz Manisa'da kutuplaşmanın değil, kucaklaşmanın doğru olduğunu, siyasi rekabetin seçimde kaldığını, daha sonra memlekete hep beraber hizmet etmeyi isteriz. Bütün Saruhanlı şahit, bütün Manisa şahit, Besim Başkan, Ekrem Başkan şahit. 2014'te biz burada gördüklerinizin hemen hepimiz adaydık. Ben Büyükşehir'i kaybettim ve Bakırlıoğlu Akhisar'ı kaybetti. Semih Balaban Şehzadeler'i kaybetti. Yeni sistemde, köylerin oy verdiği sistemde 3 belediyemiz vardı. Kaybettik. 18'de 0 yaptık. Ben ilk 2009 Belediye Başkan adayı olduğumda benden önceki aday yüzde 6 oy almıştı. Ama biz sağ sol, o parti bu parti, Alevi, Sünni, Kürt, Türk ayrımı yapmadan Manisa'da insana değen siyasetle sıkarak, iyi günde kötü günde var olarak, kimseyi arkada bırakmadan, kimseyi iyi gününde kötü gününde yasında, tasasında bir beklentisi olduğunda, olmadığında yalnız bırakmadan bir siyaset yaptık. Yüzde 6 oy aldığımız Manisa'da yüzde 60 oy aldık. Bir milletvekilliğimizin olduğu memlekette dört milletvekiline çıktık. Son anketlere bakarsanız Manisa'da 6 kesin 7'ncisi olacak mı diye Saruhanlı ilçe başkanım soruyor. Bir zamanlar Muharrem 6'dan seçilememişti. Şimdi inşallah 6 milletvekili çıkaracağız. Biz bunu kavga ederek, kutuplaşarak değil, birbirimizi severek, insan ayırmadan, gerginliklerden medet ummadan yaptık. Maalesef bugün Türkiye'nin siyasetinde bir gerginliktir. Bir kutuplaşmadır gidiyor. Yeni yıllar böyle süreçlerde yeni başlangıçlara vesile olur. Biz de bu yeni bir başlangıç olmasını yeni yılın bundan sonra herkesin görev alanı neyse emeklinin, emekçinin, esnafın, çiftçinin sorunlarıyla meşgul olmasını onlarla hemhal olmasını birazcık bu tasaların, bu sıkıntıların, bu yoksulluğun, bu işsizliğin, bu açlığın önüne geçilecek işler yapılmasını öneriyoruz. Biz bunun için çalışıyoruz. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi olarak olumsuz bir şey demem kimseye dediğim gibi Ekrem Başkan'ım burada. Ama olumlusunu söyleyeyim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilk geldik. Hiç kreş yokken 1.000 kreş hedefi koyduk. Türkiye'de 779. kreşimizi açtık. 1.000'incisine doğru gidiyoruz. Öğrenci yurdu yoktu. 100 öğrenci yurdu hedefi koyduk. 78. öğrenci yurdumuzun açılışını yaptık. İstanbul'da hiç yoktu. 16 tane, 17 tane belediye yurdu yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Bugün Manisa'da hiçbir ilçede yokken şimdi 10 ilçede 11 tane kent lokantası var. 12 ilçede 14 tane halk mandıra var. Sayı bunlarla kalmayacak. 2 Ocak açılışlarıyla Selendi ve Demirci'de halk lokantasına, halk mandıra, halk ekmek noktalarına kavuşacak, hızla herkesi bu hizmetlerden yararlanır hale getirmeye çalışıyoruz. Bakın memleketim Manisa'dan Türkiye'ye yoksulluk çeken herkese sesleniyorum. Belediyede 4 kap sıcak yemek piyasada 250 liraya satılırken halk lokantalarımızda 50 liraya satılıyor. Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelir testi yerinden dağıtacağı sosyal yardım alan herkese verilecek kartla artık bütün lokantalar halk lokantası olacak. Yani 200 liralık yemek bu kartla 50 liraya yenecek. Belediye tabii bununla ilgili toplu pazarlık yapacak belli bir ödemede anlaşacak ve halk lokantasında kaça yeniyorsa esnafta da o kart geçirilerek o paraya yenilecek, üstünü belediye katkı sağlayacak. Memleketim Manisa'dan söylüyorum. Ferdi Zeyrek'in en büyük hayaliydi. Hatta ikide bir bana siyaset öncesinde de derdi 'Abi bir mandıra açsak mı?' falan. Ya ne işimiz var Ferdi bilmediğimiz işte falan. Belediye başkanı oldu ilk halk mandırayı açtı. Türkiye'de ilk. Öyle ki Muğlalı belediyeler gelip Manisa'dan Halkmandıra'dan ürün istiyorlar. Muğla'da satıyorlar. Manisa'da şu anda toplam 14 Halkmandıra'da. Bütün Türkiye'ye buradan gurur duyarak duyuruyorum ve örnek olsun diye söylüyorum. Halkmandıralarda dana kıymanın kilosu 550 liraya satılıyor. Piyasada 1000 lira. Halkmandıra'da Kaşar peynirinin kilosu 230 lira. Piyasa da 640 lira. Halkmandıra'da siyah zeytin 140 lira, aynı kalite siyah zeytin piyasada 280 lira. Yani biz yerel yönetimiz ama zeytinde, zeytinyağında, sütte, peynirde, yoğurtta ve kırmızı ette neredeyse yarı fiyatları yakalamış durumdayız belediyenin imkanlarıyla. Demek ki yani amaç maliyetleri düşürmek doğru yerde doğru şeyleri yaparak insanları bu yoksulluğuna çare üretmekse belediye imkanlarıyla dahi bu noktalara geliyoruz. Bu iyi örnekleri Türkiye'ye yayıyoruz. Kent lokantasını Ekrem Başkan yaptı. Bütün Türkiye'ye yaydık. Halk mandırayı ferdi yaptı. Bütün Türkiye'ye yayıyoruz. İyi örnekleri çoğaltıyoruz. Ama eninde sonunda ne olursa olsun saldırı altında direniriz, mücadele ederiz ama iktidar yürüyüşümüz sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.



"Bir gün iktidar partisi genel başkanı olarak geleceğim"

"Ant olsun ki bir gün anamla babamın gelip tanışıp evlendiği bu memleketime belediye başkan adayı geldim, milletvekili adayı geldim, milletvekili geldim, grup başkan vekili geldim. Bugün genel başkan olarak geldim. Bir gün iktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim." diyen Özel konuşmasını şöyle tamamladı: "Ve ant olsun ki bu 1.000 lira olan kıyma bir tek Manisa'da 550 lira olmayacak. Bütün Türkiye'de bugünkünün üçte biri fiyatı olacak. Ant olsun ki hiçbir çocuk hayatı kapatamayacağı kadar bir farkla geriden başlamayacak. Hiçbir çocuğa anasından, babasından yoksulluğu miras bıraktırmayacağız. Ant olsun ki Saruhanlı'daki çiftçi aynen ilk Cumhurbaşkanının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi yeniden milletin efendisi olacak. Ant olsun ki Saruhanlı esnafının kepenk kapatan esnafın, siftahsız güne haftaya başlayan esnafın yüzünü güldürecek olan Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Size söz veriyorum. Nasıl Saruhanlı'da AK Partilisi de Dişçi Muharrem'i de seviyordu, Özgür Özel'i de seviyor, Ferdi Zeyrek'i de seviyor. CHP iktidar olduğunda Saruhanlı gibi Manisa gibi Türkiye'de de kutuplaşma bitecek, kucaklaşma baş başlayacak. Buradan çağrımdır. Biz bugün Ekrem Başkan'ı davet ettik, şeref verdi. Geçen hafta Çekmeköy'de sordular, 'Belediye başkanıma git.' dedim. Bundan sonra çağrımdır. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yaptıkları her açılışa iktidar partisi AK Parti ve MHP'li başkanları, yöneticileri davet etsinler. Davet edildiğimiz her yere gideceğiz. Artık bu kutuplaşmadan bu birbirini şeytanlaştıran gergin iklimden ülkenin çıkması omuz omuza kol kola hepimizin çok sevdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dönemi gibi kalkınmaya yürümemiz lazım. Zenginliğe yürümemiz lazım. Dünya devi olacağız. Söz verdik Atatürk'e. Gelişmiş ülkeleri yakalayacağız ve geçeceğiz. Bunun yürüyüşünü 2026'da başlatıyoruz. Yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun."

Yapılan konuşmaların ardından Muharrem Ekici Gençlik Merkezinin açılışı kurdele kesimiyle birlikte yapıldı.