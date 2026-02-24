Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada, aralarında Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat ve Özgür Çelik’in de bulunduğu 12 sanık, “Seçim Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla yargılanıyor.

Birleştirme Talebine Ret

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, söz konusu davanın, fiili ve hukuki irtibat bulunduğu gerekçesiyle İstanbul’da 9 Mart’ta görülecek İBB davası ile birleştirilmesi için görüş sormuştu.

Ancak İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyalar arasında fiili ve hukuki bağ bulunmadığı ve isnat edilen suçların vasıflarının farklı olduğu gerekçesiyle birleştirme talebini kabul etmedi.

Yargılama 1 Nisan’da Sürecek

Birleştirme talebinin reddedilmesinin ardından, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin dava 1 Nisan’da Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam edecek.