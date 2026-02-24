Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere konuşan Leavitt, 22 Haziran 2025’te düzenlenen “Midnight Hammer Operasyonu”na atıfta bulunarak, operasyonun İran’ın nükleer tesislerini hedef aldığını ve son derece başarılı geçtiğini ifade etti. Leavitt, “Bu operasyon İran’ın nükleer programını tamamen ortadan kaldırmış olabilir ancak bu, Tahran’ın bir daha nükleer program geliştirmeye çalışmayacağı anlamına gelmez” dedi.

“Başkan Trump İran’ı bir tehdit olarak görüyor mu?” sorusuna yanıt veren Leavitt, İran’da zaman zaman dile getirilen “Amerika’ya ölüm” sloganlarını hatırlatarak, bunun nasıl değerlendirilmesi gerektiğinin kamuoyunun takdirine bırakıldığını söyledi.

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakere sürecine de değinen Leavitt, “Trump’ın ilk tercihi her zaman diplomasi olmakla birlikte, daha önce de yaptığı gibi gerekirse ABD ordusunun ölümcül gücünü kullanmaya hazır” ifadelerini kullandı.

ABD-İran gerilimine ilişkin basında yer alan haberlere de tepki gösteren Leavitt, anonim kaynaklara dayandırılan spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını savunarak, “Trump’ın ne düşündüğünü veya İran’a karşı alınacak adımları bildiğini iddia edenler ne hakkında konuştuklarını bilmiyorlar” dedi.