CHP’li Göçer’den İhraç Sürecine Sert Tepki

Malatya’nın Yazıhan ilçesi Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından tedbirli kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Göçer, 25 Aralık 2025 tarihli yazının Çarşamba günü kendisine tebliğ edildiğini belirtti.

Hukukçu kimliğine vurgu yapan Göçer, sevk yazısında parti tüzüğünün ilgili maddelerine atıf yapıldığını ifade ederek, süreci “onur meselesi” olarak değerlendirdi.

“Yüz Kızartıcı Suçlarla Değil, Tüzük Maddeleriyle Yargılanıyoruz”

İhraç isteminin gerekçesine değinen Göçer, şu ifadeleri kullandı:

“Hırsızlık, dolandırıcılık ya da zimmet gibi yüz kızartıcı suçlarla değil; parti tüzüğü maddeleriyle yargılanıyor olmak bizim için şeref ve onurdur.”

“Parti Söylemleriyle Uygulamaları Birbirini Tutmuyor”

CHP içinde demokratik mekanizmaların işlemediğini öne süren Göçer, parti söylemleri ile uygulamalar arasında ciddi bir çelişki bulunduğunu savundu.

“Hak, hukuk, adalet ve demokrasi meydanlarda dile getiriliyor. Ancak parti içinde en ufak eleştiriye dahi tahammül yok. Sandığın olmadığı yerde demokrasi olmaz.”

“İhraç, Disiplin Aracı Değil Cezalandırma Mekanizması”

CHP Malatya örgütüne yönelik eleştirilerini sertleştiren Göçer, parti içinde belirli isimlere yakın olanların ön plana çıkarıldığını iddia etti. Veli Ağbaba’ya yakın isimlerin tercih edildiğini savunan Göçer, şu değerlendirmede bulundu:

"Halkta karşılığı olan, sahada emek veren isimler yerine talimatlara uyan kişiler görevlendiriliyor. 'Az olsun, benim olsun' anlayışı hâkim. Yanlışları dile getirmek bugün ihraç sebebi haline getirildi. İhraç, disiplin mekanizması olmaktan çıkmış, cezalandırıcı bir kırbaç gibi kullanılmaktadır."

“CHP, Dar Bir Kadro Tarafından Yönetiliyor”

Göçer, Malatya özelinde karar alma süreçlerinin dar bir kadronun kontrolünde olduğunu ileri sürerek bunun CHP’nin kurumsal kimliğine zarar verdiğini ifade etti.

“Parti, tabanda karşılığı olan isimlerle değil, belli kişilere yakın olanlarla yönetilmektedir. Bu anlayış CHP’nin köklü değerleriyle bağdaşmamaktadır.”

“CHP’den Ayrılmayacağız”

Partiden ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını vurgulayan Göçer, ihraç edilse bile CHP’nin iktidar olması için mücadele etmeye devam edeceğini söyledi.

“Biz başka bir partiye gitmiyoruz. Gönülden Cumhuriyet Halk Partiliyiz. İhraç edilsek dahi bu partinin iktidara gelmesi için eleştirmeye devam edeceğiz.”

Göçer, pazartesi günü muhtarlar ve belediye meclis üyeleriyle bir araya gelerek yol haritalarını belirleyeceklerini de sözlerine ekledi.