Partideki küslük ve kırgınlığın bitmesi gerektiğini kaydeden Özel, kapılarının herkese sonuna kadar açık olduğunu söyledi. Milletvekili seçimlerinde ön seçimlerde delege ne derse o isimlerin milletvekili seçileceğinin altını çizen Özel, iktidara yürüyüşlerini de Manisa’dan başlattıklarını vurguladı.

CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel yarın yapılacak olan devir teslim töreninden önce memleketi Manisa’ya geldi. Partililer tarafından yoğun sevgi gösterileri altında konuşan Özel CHP’nin yeni yol haritası hakkında ipuçları verdi. Küslük ve kırgınlıkların bir kenara bırakılacağını ve kapılarının herkese açık olacağını kaydeden Özel, sözün de kararının da yetkinin de delegelerde olacağını belirtti.



CHP Manisa İl Başkanı Ferdi Zeyrek’in takdim konuşmasının ardından partililere hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “2009 yılında belediye başkan adaylığı konuşmamda şunu söylemiştim. Uzun, zorlu çetin bir yola çıkıyoruz. Kendime güveniyorum, sizlere inanıyorum demiştim. Orada Neşe Gülersoy’u, Mete Erdem’i ve 1980 öncesinde kaybettiklerimizin isimlerini anarken arkadaşları göz yaşlarını tutamıyorlardı. O günlerden bu günlere bu partinin değerlerini sahiplenerek, sizlerin ilk günden beri verdiği desteği bilerek, süreç içerisinde ufak tefek kazalar hatalar olsa, onları geride bırakarak, sizden aldığımız güçle, ilhamla hep birlikte çalıştık. Buradan başka bir yürüyüşü başlatıyoruz. Bugün burada Özgür Özel’in genel başkanlığına olan yürüyüşü ve o yol arkadaşlarına minnet için teşekkür için buradayım. Buradan sonra esas yürüyüş başlıyor. Bugün illerine giden veya illerinden telefon alan il başkanlarımız şunu söylüyor. Görülmedik bir hava var. Biraz önce İzmir’den belediye başkanlarımız söyledi, hiç görülmedik bir hava, büyük bir umut ve heyecan var. İl Başkanlarımız diyor ki yıllar önce, aylar önce istifa edenler, istifamı geri alabilir miyim diyor, yeni üye başvuruları var. Bu büyük heyecanın adı cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Atatürk’ün iki büyük eserim dediği biri cumhuriyetse diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapıları sonuna kadar açık. Yoksulların, işsizlerin, kimsesizlerin, emekçinin, çiftçinin partisi sizleri bekliyor. Hepinize söylemek istediğim şudur. Manisa’da da Türkiye’de de anketlere baktığınızda Atatürk’ü sevmeyen yok. Atatürk, bu partiye gidin gelişmiş ülkeleri yakalayın, zenginleşin, halkı mutlu edin ödevini verdi. Yüzyılın sonunda biz yönetmediğimiz için ve biz zamanında iktidar olmadığımız ve doğruları yapmadığımız için bu haldeyiz. Bize vasiyet Avrupa Birliği’dir. Bize vasiyet Batı’daki ülkelerin seviyesini aşmaktır. Oralarda 50 bin 60 bin dolar milli gelir var. Tayyip Bey’in bizi götürmek istediği Şangay Birliğinde 4 bin 500 dolar 5 bin dolar. Şimdi şunu düşünün bize imkan, fırsat verirseniz bugün 10 bin dolar bile olmayan milli gelirimiz 5 katına çıkacak. Tayyip Bey’e uymaya devam edersek daha bu kadar fakirleşeceğiz. O yüzden iş için, aş için, ekmek için mutluluk için bize destek verin hep birlikte zenginleşelim hep birlikte başaralım. Ben özellikle bu büyük mutluluğu heyecanı ilçe başkanlarından, il başkanlarından özel ricamdır derhal bir üye kampanyası başlatıyoruz. Biz dedik ki halk değişim istiyor, halk artık iktidarı değiştirecek bir CHP istiyor, halka ayağa kalkmak istiyor. Delegelerimize dedik ki gidin halka sorun, sordular geldiler değişimi gerçekleştirdiler. Şimdi tüm partililere diyorum ki halka gidin, istediğinizi yaptık, biz değiştik, biz gençleştik biz güçlendik şimdi hep birlikte kazanma zamanı deyin. Partinin kapıları açık, üye yapalım. Üye olmayanların gönlünü yapalım. Önümüzdeki yerel seçimlerde eğer bir büyük başarıyı kazanırsak, bu iktidar bu halkı, bu fakirlik, bu hayat pahalılığı, bu enflasyon, bu işsizlikle daha fazla tutamaz. Yerel seçimler genel seçimlerin anahtarı olacak. Hep birlikte çalışıp hep birlikte başaracağız iktidarı değiştireceğiz” dedi.



“Ayrım yapılmayacak”

CHP Kongresinde rakibi Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da kendisiyle birlikte Manisa’ya geldiğine dikkat çeken Özel, “Bundan sonra CHP’nin parti içi hiçbir sorunu kalmadı. Benim için, seçimde Kemal Kılıçdaroğlu’nu var gücüyle destekleyen İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu ile benim kardeşim, hepinizin evladı Manisa İl Başkanımız, Ferdi Zeyrek arasında hiçbir fark yok. Bundan sonra bu partide birlik olacak, beraberlik olacak” dedi.



“Söz, yetki, kara delegenin”

Eşim Didem ile birlikte yarın sabah Ankara’ya gidiyoruz. Didem bir günlük eczaneyi bırakacak. Sabah Ankara’ya gidiyoruz, öğle saatlerinde Kemal Bey ve Selvi Hanım’ın evlerinde kahvelerini içiyoruz sonra hep birlikte devir teslim törenini yapacağız ve iktidar yürüyüşünü oradan başlatacağız. Bu partide içinde hiçbir kin, hiçbir nefret, geçmişten bir hesap barındırmıyorum. Belediye Başkanları seçimlerinde değişime destek vermeyenlere görev vermeme olmayacak, ankete bakılacak millet kimi siyiyorsa o olacak. O onun arkadaşı, geçmişte şunu yaptı kimse kayrılmayacak. Söz, yetki karar örgütün olacak. Ön seçim milletvekilimi seçimlerinde istisnasız uygulanacak. Ben bundan önce bu sokaktan belki 50 bin kere geçmişimdir, bu binaya kaç kere girmişimdir birazdan bu binaya CHP Genel Başkanı olarak gireceğim. Bizim Manisa’daki gururumuz, ben Manisa’nın ilk Grup Başkanvekiliydim, bütün partililer hem şaşırdı hem sevindi. Hem AK Parti’de hem MHP’de Grup Başkanvekillerimiz var şimdi. Bütün ilçelerde partili partisi herkes genel başkanlığın Manisa’ya gelmesinden büyük bir mutluluk duyuyor. Bütün Manisalılara şunu söylüyorum, hangi partiden olursanız olun, verdiğiniz destek, yükselttiğiniz umut ve olumlu mesajlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Diğer partilerde siyaset yapan bütün arkadaşlarımız aradılar ulaştılar ulaşmaya çalıştılar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Valimiz adaylığımız sürecinden itibaren çok olumlu yaklaşımlarda bulundu kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Memleketinden destek istedi

“Bundan sonra bir tek isteğim var” diyerek konuşmasına devam eden Özel, “Manisa’dan genel başkanlar kendi şehirleriyle özdeşleşirler. Isparta Süleyman Demirel demektir. Mesut Yılmaz siyaset yaptığı dönemde Rize’de ANAP’ın gücünü biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı memleketinde çok önemli bir destek alıyor hem de belediye onlarda. Bahçeli’nin Osmaniye ile özdeşleştiğini biliyorsunuz. Sıra Manisalı hemşehrilerimde. Özgür Özel’in memleketinde tüm ilçe belediyelerinde ve Manisa Büyükşehir Belediyesinde Özgür Özel’in partisinin Cumhuriyet Halk Partisinin belediye başkanlığını istiyorum. Manisa’da Büyükşehir Belediyesini alacağız. Manisa Büyükşehir Belediyesini başta dünyadaki siyasi akrabalarımızın iktidarda olduğu muhteşem şehirlerle, Türkiye’de de CHP’nin en güçlü olduğu şehirlerle kardeş şehir yapacağız. Manisa’yı bütün dünyanın bildiği mesir festivaliyle, bütün dünyanın konuştuğu Osmanlı’nın çok önemli bir kenti olarak tarihiyle, kültürüyle bütün dünyaya tanıtacağız. Özgür Özel’in genel başkan olduğu Manisa’da bundan sonra ne işsizlik ne aşsızlık sorunu kalmayacak. Bundan sonra hep birlikte omuz omuza çalışacağız, partimizi iktidara taşıyacağız. Partimize belediyeler kazandıracağız. Bir gün size söz veriyorum. Bir gün burada toplanacağız ve bu baba evine Atatürk’ün vasiyetini tutmuş, partimizi iktidar yapmış Türkiye’yi çok iyi noktalara getirmiş olarak bir daha geleceğiz. Hikayemiz bitmedi. Hikayemiz yeni başlıyor. Bu partiyi iktidar yapana kadar durmak yok hep birlikte çalışacağız” dedi.

Özel konuşmasının ardından eşi Didem Özel ve partililerle birlikte beyaz güvercinler uçurdu. Partililerin yoğun ilgisi nedeniyle Özgür Özel kimsenin fotoğraf çekilme talebini geri çevirmeyerek kimi zaman da kendisi özçekim yaptı.



Anne ve babasına büyük ilgi

Özgür Özel’i karşılama için parti binası önüne gelen Özgür Özel’in emekli öğretmen olan annesi Şükran ve emekli öğretmen babası Talat Özel de partililerden büyük ilgi gördü. Özgür Özel gelene kadar partililer Şükran-Talat çiftine büyük ilgi gösterdi.