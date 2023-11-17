Sarrafiye sektöründe çeşitli projeler ve yatırımlar ile fark yaratan Özbağ Sarrafiye, otomobil filosuna 4 adet %100 elektrikli Renault Zoe ve 3 adet %100 elektrikli Renault Megane E-Tech ekleyerek çevreci ve öncü kimliği ile sektörde yine fark oluşturdu. Araçların teslimat töreni Koçaslanlar Showroomda gerçekleşti. Teslimat törenine Özbağ Sarrafiye Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Öztürk, Genel Müdür Abdülaziz Sözeroğlu, Özbağ Sarrafiye Yönetim Kurulu Üyeleri ve Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras katıldı.

Fatih Öztürk: “Sürdürülebilirlikte Öncü Bir Konumda Olmayı Amaçlıyoruz”

Fosik yakıtlı araçların yapmış olduğu çerve tahribatının üst sınırlara dayandığını ve duyarlı herkesin bunun için bir adım atması gerektiğini ifade eden Özbağ Sarrafiye Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Öztürk; “Özbağ Sarrafiye olarak, çevreye duyarlı bir yaklaşımla hareket ederek tüm araç filomuzu elektrikli araçlarla değiştirme kararı aldık. İlk aşamada 8 adet Renault marka elektrikli araç satın alarak çevresel etkileri en aza indirme ve sürdürülebilirliği desteklemeyi planladık. Bu adım, bizim çevrecilik ve elektrikli araç dönüşümüne verdiğimiz önemi vurgulamakta olup, doğal kaynakların korunması ve karbon ayak izinin azaltılması gibi çevresel etkileri en aza indirme hedeflerine odaklanan bir stratejinin bir yansımasıdır. Gelecekte geri kalan araçlarımızı da elektrikli araçlarla değiştirerek çevresel sürdürülebilirlikte öncü bir konumda olmayı amaçlıyoruz” dedi. Koçaslanlar Motorlu Araçlar’dan aldığı hizmeti değerlendiren Öztürk; “Araçları satın alma sürecinde hem gerekli bilgileri edinme, hem araçların hızlı tedariği hem de tüm prosedür aşamasında bizlerden yardım ve desteğini hiç eksik etmeyen Koçaslanlar Motorlu Araçlar’a teşekkürlerimi iletiyorum. Kendileri ile ilişkilerimiz sadece satış için değil, araçlar ile ilgili ihtiyaç duyabileceğimiz tüm satış sonrası hizmetler için de devam edecektir.” şeklinde konuştu.

Aras: “Elektrikli Araçlar Her Geçen Gün Pazar Payını Artırıyor”

Sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Özbağ Sarrafiye ile yapmış olduğumuz iş birliğinden gurur duyduklarını ve elektrikli otomobil dönüşümünde öncü olarak örnek bir harekette bulunduklarının altını çizen Aras; “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de elektrikli araçlar her geçen gün pazar payını artırarak daha fazla kişiye ulaşıyor. Bir süredir tüm dünyada yaşanan ekonomik sorunlar ve özellikle son zamanlarda etkilerini daha derinden hissettiğimiz çevresel koşullar bu dönüşümün daha da hızlanmasına neden oluyor. Özbağ Sarrafiye de ülkemizde bu dönüşümün öncülerinden biri olmuş durumda. Elektrikli dönüşüm için tercih ettikleri Renault Megane E-Tech kendi segmentinin lideri, ayrıca tasarımı ile geleceğe göz kırpıyor. 60 KWH’ lık ince dizayna sahip batarya ile 450 Km menzile sahip. 160 KW/220 Bg elektrikli motor performansıyla 0 km’den 100 km’ye, 7.4 saniyede ulaşıyor. Tercih etmiş oldukları bir diğer otomobil olan Renault Zoe ise Avrupanın en çok satılan elektrikli aracı olarak kendini kanıtlamış bir model. Zoe’de bulunan R110 elektrikli motor, 80kW (108 HP) güç ve 225 Nm torka sahip ve maksimum 395 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Zoe, evlere kurulabilen 7,4 kW Wallbox(Duvara Monte Şarj İstasyonu) ile şarj edilebiliyor. Wallbox’un olmadığı durumlarda Zoe, sadece 30 dakikalık şebeke şarjı ile 150 km menzil sunabiliyor. Renault EASY LINK sisteminin getirdiği artıyla uzun yolculuklar sırasında rota planlaması yapmak ve bu sayede menzili uzatmak mümkün’ dedi.