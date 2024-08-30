Youtube’da izlenme rekorları kıran 'Oyuncak Oynuyorum Tv' kanalının fenomenleri Öykü ve Masal’ın yeni filmleri “Oyunda Kal: Eğlence Arenası” 30 Ağustos’ta vizyona girdi. Emre Oskay (SKY Films) ve Arda Çancıoğlu'nun (ASC Films) yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Alper Baytekin ve Doğan Akdoğan’ın kaleme aldığı “Oyunda Kal: Eğlence Arenası” filminin yönetmen koltuğunda ise İlker Savaşkurt oturuyor.

Filmde, yaz tatilinin habercisi karne haftasında 6 fenomenin duyurusuyla çocukların tatil planlarında büyük bir değişiklik olur. Artık yazın keyfi sadece tatil olarak değil yarışarak da çıkacaktır. Gizli ipuçlarını kullanarak çeşitli elemeleri geçecek 6 gönüllü ile 6 fenomen, Eğlence Arenası’nda büyük ödülün peşinde tek bir amaç için karşı karşıyadır.

Oyunda Kalmak!

Yeni ve sağlam arkadaşlıkların temellerinin sıkı bir şekilde atıldığı, kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, sadece kazanmanın değil kaybetmenin de değerli olduğunu anlatan, eğlenceli bir o kadar da çekişmeli bir serüveni yansıtan film sadece sinemalarda.