Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
88786
ALTIN
339.552
DOLAR
6.5704
STERLİN
8.1403
EURO
7.2042

IVECO’dan Kalde Klima’ya 10 adet Daily

IVECO yetkili satıcısı Genpar satışını gerçekleştirdiği 18 adet Daily’nin 10 adetini teslim etti IVECO’nun İstanbul yetkili satıcılarından Genpar Otomotiv satışını gerçekleştirdiği 18 adet Daily 70C16 nın 10 adetini Kalde Klima’ya teslim etti. Teslimat Genpar satış müdürü Bahri Üçüncü tarafından Kalde Klima yöneticisi Aykut Ütüler’e yapıldı.

IVECO’dan Kalde Klima’ya 10 adet Daily

IVECO yetkili satıcısı Genpar satışını gerçekleştirdiği 18 adet Daily’nin 10 adetini teslim etti IVECO’nun İstanbul yetkili satıcılarından Genpar Otomotiv satışını gerçekleştirdiği 18 adet Daily 70C16 nın 10 adetini Kalde Klima’ya teslim etti. Teslimat Genpar satış müdürü Bahri Üçüncü tarafından Kalde Klima yöneticisi Aykut Ütüler’e yapıldı.

31 Mart 2020 Salı 11:08
1221 Okunma
IVECO’dan Kalde Klima’ya 10 adet Daily

Genpar satış müdürü Bahri Üçüncü araç teslimi sırasında şunları söyledi: “Filosunda şu anda 14 adet Daily bulunan Kalde Klima’da IVECO Daily araç sayısı bu teslimat ile 24 adete ulaşmıştır, geri kalan 8 adeti de Nisan ayının ilk haftası teslim edeceğiz, böylece araç sayısı 32 ye ulaşmış olacak. Teslim ettiğimiz tüm araçalrın finansmanı ise BNP tarafından sağlanmıştır, Kalde’ye yine bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyorum”

Aykut Ütüler ise konuşması sırasında IVECO’nun satış sonrası hizmetlerinden de memnun olduklarını ve tercihlerinde bunun da etkili olduğunu ifade etti.

Teslim edilen Daily’ler 7,2 ton azami yüklü ağırlığa sahip olup, 160 BG güce ve 3750mm dingil mesafesine sahipler.

Iveco

Türkiye’de IVECO

Iveco Araç Türkiye çapında 27  satış ve 53 satış sonrası noktası ile hizmet vermektedir.

Çok geniş bir ürün gamına sahip olan Iveco hafif ticari araç segmentinde Daily, orta kamyon

segmentinde Eurocargo, ağır vasıta segmentinde Stralis, Trakker ve Astra markası ile hizmet vermektedir.

Iveco orta kamyon segmentinde hali hazırda % 25 Pazar payı ile Avrupa’da Pazar lideridir.

Iveco 2018 yılında Türkiye’de 3.5 ton ve üstü ticarı araç pazarında % 7,8 Pazar payı ile üçüncü

sıraya yükselmiştir.

Dünyada IVECO

CNH Endüstriel şirketinin bir parçası olan Iveco, hafif, orta ve ağır ticarî araçları, off-road kamyonları, şehiriçi ve şehirlerarası otobüs ve de itfaiye ya da off-road görevler gibi özel durumlar için savunma ve sivil koruma araçlarını tasarlıyor, üretiyor ve pazarlıyor. Iveco’nun dünya çapında 26,000’den fazla çalışanı, Avrupa, Asya, Afrika, Okyanusya ve Latin Amerika’da 11’den fazla ülkede en son teknolojileri barındıran araçların üretildiği üretim tesisleri, 160 ülkede, her bir Iveco aracının garantisi ve teknik desteği için 5,000 satış ve servis noktası var.

Anahtar Kelimeler:
ıvecoKalde KlimaDaily
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kısa dönemde daralma, Uzun dönemde umut var..
Kısa dönemde daralma, Uzun dönemde umut var..
NISSAN, Afrika, Orta Doğu ve Hindistan Bölgesinde Üretimini Geçici Olarak Durdurdu
NISSAN, Afrika, Orta Doğu ve Hindistan Bölgesinde Üretimini Geçici Olarak Durdurdu
Prometeon Türkiye, İzmit fabrikasında üretime geçici olarak ara veriyor
Prometeon Türkiye, İzmit fabrikasında üretime geçici olarak ara veriyor

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim