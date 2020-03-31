IVECO’dan Kalde Klima’ya 10 adet Daily

Genpar satış müdürü Bahri Üçüncü araç teslimi sırasında şunları söyledi: “Filosunda şu anda 14 adet Daily bulunan Kalde Klima’da IVECO Daily araç sayısı bu teslimat ile 24 adete ulaşmıştır, geri kalan 8 adeti de Nisan ayının ilk haftası teslim edeceğiz, böylece araç sayısı 32 ye ulaşmış olacak. Teslim ettiğimiz tüm araçalrın finansmanı ise BNP tarafından sağlanmıştır, Kalde’ye yine bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyorum”

Aykut Ütüler ise konuşması sırasında IVECO’nun satış sonrası hizmetlerinden de memnun olduklarını ve tercihlerinde bunun da etkili olduğunu ifade etti.

Teslim edilen Daily’ler 7,2 ton azami yüklü ağırlığa sahip olup, 160 BG güce ve 3750mm dingil mesafesine sahipler.

Iveco

Türkiye’de IVECO

Iveco Araç Türkiye çapında 27 satış ve 53 satış sonrası noktası ile hizmet vermektedir.

Çok geniş bir ürün gamına sahip olan Iveco hafif ticari araç segmentinde Daily, orta kamyon

segmentinde Eurocargo, ağır vasıta segmentinde Stralis, Trakker ve Astra markası ile hizmet vermektedir.

Iveco orta kamyon segmentinde hali hazırda % 25 Pazar payı ile Avrupa’da Pazar lideridir.

Iveco 2018 yılında Türkiye’de 3.5 ton ve üstü ticarı araç pazarında % 7,8 Pazar payı ile üçüncü

sıraya yükselmiştir.

Dünyada IVECO

CNH Endüstriel şirketinin bir parçası olan Iveco, hafif, orta ve ağır ticarî araçları, off-road kamyonları, şehiriçi ve şehirlerarası otobüs ve de itfaiye ya da off-road görevler gibi özel durumlar için savunma ve sivil koruma araçlarını tasarlıyor, üretiyor ve pazarlıyor. Iveco’nun dünya çapında 26,000’den fazla çalışanı, Avrupa, Asya, Afrika, Okyanusya ve Latin Amerika’da 11’den fazla ülkede en son teknolojileri barındıran araçların üretildiği üretim tesisleri, 160 ülkede, her bir Iveco aracının garantisi ve teknik desteği için 5,000 satış ve servis noktası var.