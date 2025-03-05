Şubat ayında Borsa İstanbul'da işlem gören 8 otomotiv şirketinin tamamı değer kaybederken, en büyük düşüşü %14,8 ile Karsan Otomotiv (#KARSN) yaşadı. Şirket, İtalya'nın Campania Bölge İdaresi ve toplu taşımadan sorumlu birimi ACAMIR ile yaptığı anlaşma doğrultusunda, 42 adet yüzde 100 elektrikli e-ATAK modelini yıl sonuna kadar teslim edeceğini duyurmuştu. Ayrıca Floransa Büyükşehir Belediyesi'ne 12 adet e-JEST modelini teslim ederek bu ülkedeki varlığını güçlendirme stratejisini sürdürdü.

Otomotiv Hisselerindeki Düşüşler

Karsan Otomotiv : %14,8 değer kaybetti.

Tofaş (#TOASO) : %12,4 geriledi.

Tümosan Motor ve Traktör (#TMSN) : %9,6 düşüş yaşadı.

Anadolu Isuzu (#ASUZU) : %8,8 kayıp verdi.

Doğuş Otomotiv (#DOAS) : %8 geriledi.

Ford Otosan (#FROTO) : %5,1 düştü.

Otokar (#OTKAR) : %5 değer kaybetti.

TürkTraktör (#TTRAK): %2,9 oranında geriledi.

Tofaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı sunumda, 2025 yılı yurt içi satış hedefini 110-130 bin adet olarak belirlerken, ihracat adedini 70-90 bin aralığına yükseltmeyi öngördüğünü açıkladı. Geçen yıl şirketin yurt içi satışları 143 bin 700, ihracat adedi ise 33 bin 600 olarak gerçekleşmişti.

Anadolu Isuzu, AOS markasıyla pazara sunduğu çevreci ve yenilikçi elektrikli küçük kamyonu BIG.e'nin seri üretimine başladığını duyurdu. Üç farklı batarya kapasitesiyle 100 ila 170 kilometre menzil sunan araç, sürdürülebilir taşımacılıkta önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Doğuş Otomotiv, genel kurulun onayına sunulacak temettü dağıtım teklifinde, hisse başı net 23,18 lira kar payı ödeneceğini açıkladı.

Ford Otosan, Romanya’daki Craiova Fabrikası ile Türkiye arasındaki lojistik süreçleri daha verimli hale getirmek için yeni bir intermodal taşıma hattı başlattığını duyurdu.

Otokar, 2024 yılında üst üste 16’ncı kez Türkiye’nin en çok tercih edilen otobüs markası olduğunu belirtti. Şirket, Avrupa'da otobüs üretiminde dördüncü sıraya yükselirken, Sakarya’daki üretim tesislerinde 30 bininci Sultan otobüsünü ve 5 bininci Atlas kamyonunu üretim bandından indirdi.

TürkTraktör, geçen yıl 43 bin 611 adet traktör üretirken, Türkiye’nin toplam traktör üretiminin %60’ını, ihracatının ise %73’ünü gerçekleştirdi. 2024 yılı finansal sonuçlarına göre şirketin toplam cirosu 66 milyar 970 milyon lira, net karı ise 5 milyar 741 milyon lira olarak açıklandı.

Piyasa Değerinde Ford Otosan Zirvede

Halka açık otomotiv şirketleri arasında en yüksek piyasa değerine sahip şirket Ford Otosan oldu. Şubat ayı itibarıyla Ford Otosan’ın piyasa değeri 309 milyar 678 milyon 75 bin lira olarak gerçekleşti. Diğer şirketlerin piyasa değerleri ise şöyle sıralandı:

Tofaş : 97 milyar 500 milyon lira

TürkTraktör : 66 milyar 594 milyon 505,3 bin lira

Otokar : 46 milyar 920 milyon lira

Doğuş Otomotiv : 38 milyar 60 milyon lira

Anadolu Isuzu : 14 milyar 175 milyon lira

Tümosan Motor ve Traktör : 11 milyar 638 milyon lira

Karsan Otomotiv: 9 milyar 234 milyon lira

Analistler, otomotiv hisselerindeki değer kaybının, küresel piyasalardaki belirsizliklerden etkilendiğini belirtiyor. Şirketlerin finansal durumları, makroekonomik gelişmeler ve piyasa psikolojisinin hisse fiyatlarını belirlemede kritik rol oynadığı ifade ediliyor.