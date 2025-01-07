2024 Aralık Ayında Hızlı Artış

Aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında büyüdü ve 170 bin 249 adetlik satış rakamına ulaştı. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 6,6 artışla 134 bin 811 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 9,9 artarak 35 bin 438 adede yükseldi.

10 Yıllık Ortalama Satışları Aştı

2024 yılı Aralık ayı satışları, son 10 yıllık ortalamaya göre önemli bir artış kaydetti. Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu dönemde ortalama satışlara göre yüzde 43,1, otomobil pazarı ise yüzde 49,6 oranında büyüme gösterdi. Hafif ticari araç pazarı da 10 yıllık ortalamalara kıyasla yüzde 22,8 oranında artış sağladı.

Sektör Genelindeki Eğilimler

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2024 yılı otomotiv pazarındaki büyüme, özellikle yılın son çeyreğinde hız kazandı. Ancak hafif ticari araç pazarındaki daralma dikkat çekici bir unsur oldu. Yüksek faiz oranları, döviz kurlarındaki dalgalanma ve ekonomik belirsizlikler, hafif ticari araç segmentinde düşüşe neden olan faktörler arasında yer alıyor.

2025 İçin Beklentiler

2024 yılı boyunca otomobil satışlarında görülen artış, sektörün dinamik bir şekilde ilerlediğini gösterse de, 2025 yılı için ekonomik istikrarın sağlanması ve tüketici güveninin artırılması kritik önem taşıyor. Hafif ticari araç segmentindeki toparlanmanın ise hem ekonomik teşviklere hem de ticaret hacminin büyümesine bağlı olacağı öngörülüyor.

Sonuç olarak, 2024 yılı, otomobil pazarı için umut vadeden ancak hafif ticari araç segmentinde zorlukların yaşandığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. 2025 yılına girerken sektör, mevcut zorlukların üstesinden gelmek ve büyümeyi sürdürmek için çözüm odaklı adımlar atmayı hedefliyor.