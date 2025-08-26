Ustalar, yeni başlayan bir çırağın haftalık 2-3 bin TL maaşla iş hayatına adım atabileceğini, birkaç yıl içinde usta olduğunda ise 40-50 bin TL’ye varan gelir elde edebileceğini belirtiyor. Ancak buna rağmen gençlerin sanayiye ilgi göstermediği ifade ediliyor.

"Gençler sanayiye gelmek istemiyor"

Sanayi esnafına göre, liseyi bitiren gençler daha çok büyük servislerde, sigortalı ve yüksek maaşlı işlere yöneliyor. Küçük işletmelerde verilen 10-15 bin TL’lik başlangıç ücretleri ise cazip bulunmuyor. Bu nedenle birçok usta işleri tek başına yürütmek zorunda kalıyor.

"Çıraklar ilk olarak maaşı soruyor"

Deneyimli ustalar, mesleğe yeni başlayanların önceliğinin para olmaması gerektiğini vurguluyor. Ustaların ifadesine göre, çıraklar haftalık 2-3 bin TL ile işe başlayabiliyor, 4-5 yıl içinde ustalık seviyesine ulaştığında 40 bin TL’den başlayan kazanç elde edebiliyor.

"Kendi oğlumu çırak yaptım"

Bazı ustalar ise işlere yetişemedikleri için kendi çocuklarını çırak olarak yanlarına aldıklarını söylüyor. Ancak gençlerin büyük bölümünün yaz tatilinde kısa süreli çalışıp daha sonra mesleğe devam etmediği dile getiriliyor.

"Eski anlayış kalmadı"

Sanayi esnafı, geçmişteki “eti senin, kemiği benim” anlayışının yerini, daha seçici ve nazlı bir tutumun aldığını savunuyor. Ustalar, kısa vadeli kazanç yerine uzun vadeli düşünülmesi gerektiğini vurgulayarak, mesleğin geleceği için gençlerin sanayiye yönelmesi gerektiğini ifade ediyor.

Sanayi ustaları, oto tamirciliğinin sağlam bir meslek olduğunu ve gelecekte çok daha kıymetli hale geleceğini belirterek, gençlere “meslek öğrenmenin uzun vadede daha kazançlı olacağı” çağrısında bulunuyor.