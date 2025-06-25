Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleşen etkinliğin açılışında söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Yaşar, 5 kişi ile başladıkları bu yolculuğa bugün 50 kişi ile devam ettiklerini belirterek, platformun çok kısa bir sürede ivme kazandığını anlattı. Halen çok sayıda üyelik başvurusu aldıklarının altını çizen Yaşar, amaçlarının üyeler arasında ticari ilişkileri geliştirerek ülke ekonomisine katkı sunmak olduğunu sözlerine ekledi. Yaşar ayrıca yaz döneminde çalışmalarına aralıksız olarak devam edeceklerini ve yeni dönemde platformun kurumsallaşma çalışmalarına ağırlık vereceklerini aktardı.

Açılış konuşmasından sonra platformu üyelerinden Samsung Kurumsal Satış Direktörü Mertcan Alver güncel şirket çalışmaları ile ilgili sunum yaptı. Hemen ardından söz olan misafir konuşmacı Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Dr.Bahadır Kaleağası ise ‘Jeopolitik ve İş Dünyası’ isimli sunumunda geleceğe dair analiz ve düşüncelerini platformu üyeleriyle paylaştı.