Dünya Gümrük Günü Türkiye’nin 1953 yılında üye olduğu eski adı Gümrük İş birliği Konseyi olan Dünya Gümrük Örgütü'nün ilk defa toplandığı 26 Ocak 1953 tarihi dikkate alınarak her yıl üye ülkelerde Dünya Gümrük Günü olarak kutlanıyor. Her yıl farklı bir tema ile kutlanan Dünya Gümrük Günü'nün 2024 yılındaki teması "Geleneksel ve Yeni Ortaklarla İşbirliğinde Gümrükler" olarak belirlendi.

Samsun'da 26 Ocak Dünya Gümrük Günü programında Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Düzenlenen muhtelif etkinlikler kapsamında Gümrük Bölge Müdürlüğü personeli Kızılay’a kan bağışında bulundu, tenis turnuvası ve benzeri faaliyetler ile Gümrük Günü kutlandı.

Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü; Samsun, Ordu, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat illerini kapsayan bölgede 8 Gümrük Müdürlüğü, 1 Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, 1 Tasfiye İşletme Müdürlüğü, 1 Hukuk Hizmetleri Müdürlüğü, 1 Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlüğü, 1 Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğü ve 1 Personel Müdürlüğü olmak üzere toplam 14 idare, 386 personel ile faaliyetlerini yürütüyor.



2023’te 5 milyar 152 milyon dolarlık dış ticaret hacmi

2023 yılında Samsun’da toplam 2 milyar 86 milyon 816 bin 745 dolar tutarında ihracat, 3 milyar 65 milyon 586 bin 75 dolar tutarında ithalat işlemi gerçekleştirildi.



5,8 milyar TL'lik vergi tahsilatı

Samsun’da 2023 yılında toplam 5 milyar 800 milyon 20 bin 12 TL vergi tahsilatı yapıldı. 2023 yılında Samsun’da ihracatı en çok yapılan ilk beş ürün ise meyve, metal cevheri, motorlu kara taşıtları ve aksamları, tütün ve sebze olarak kayıtlara geçti.