2021 ve 2022 yıllarında tarihinin en büyük yangınlarıyla mücadele eden Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, 2025 yılı sonuna kadar Muğla ve Aydın illerinde toplam 5 milyon fidan üretmeyi hedefliyor.

Üretim kadınların elinde

Fidan üretim sürecinde en büyük rolü, orman köylüsü kadınlar üstleniyor. Gökova, Seydikemer ve Aydın’daki fidanlıklarda görev yapan kadınların tamamı, üretim merkezlerinin çevresindeki kırsal mahallelerde yaşayan köylülerden oluşuyor. Orman kooperatifleri aracılığıyla üretime katılan kadınlar, hem fidanların büyüme sürecine emek veriyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

“Fidan ambarı” Gökova

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı üç fidan üretim merkezi bulunuyor. Bunlar arasında en büyüğü ise yıllık 3,5 milyon fidan üretim kapasitesiyle Gökova Fidanlık Müdürlüğü. Burada üretilen fidanların yaklaşık 3 milyonu kızılçam, karaçam, servi ve fıstıkçamı gibi türlerden oluşuyor ve özellikle yanan sahaların ağaçlandırılmasında kullanılıyor.

Gökova Fidanlık’ta ayrıca 292 bin yapraklı orman ağacı, 52 bin özel tür, 123 bin çalı, 17 bin sarılıcı, 5 bin aşılı meyve fidanı ve 17 bin tıbbi-aromatik bitki yetiştiriliyor.

Köylüye ek gelir sağlayacak

Muğla ve Aydın’da kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar için “gelir getirici türler” özel bir önem taşıyor. 2025 yılında yalnızca Gökova Fidanlığı’nda 310 bin adet gelir getirici fidan üretilecek. Defne, badem, incir, keçiboynuzu, hünnap, adaçayı, lavanta, turunç, kestane, sakız ve alıç gibi türler, köylüler için ek bir gelir kapısı olacak.

Yeşeren umut

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yapılan çalışmalarla hem yanan alanların tekrar ormanla buluşturulduğunu hem de bölgedeki köylüler için sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturulduğunu belirtiyor. Kadınların emeğiyle büyüyen milyonlarca fidan, kısa süre içinde hem doğayı hem de kırsal ekonomiyi canlandıracak.