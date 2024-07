Özellikle yayla merkezinin yenilenmesi, adeta yeniden inşa edilen kayak merkezi, 5 yıldız konforunda inşa edilen otel, 12 adet bungalov tesisi, doğalgaz bağlanması, heyecanı her geçen yıl artan yaz ve kış festivalleri ile Çambaşı Yaylası, Türkiye’nin en önde gelen turistik merkezlerinden biri haline geldi.



Çarşı merkezi yenilendi

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Çambaşı yaylasının merkezi konumunda bulunan çarşı merkezine estetik dokunuş yapılarak 62 binanın dış cephesi, çatıları yenilendi. Yeni bir görünüm kazanan çarşı merkezi görenlerin büyük beğenisi kazandı.



5 yıldız konforunda otel

Yaylada yıllardır eksikliği hissedilen turistik otel inşaatı Başkan Güler’in iş dünyasını biraraya getirmesiyle gerçekleşti. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Sanayici ve İş Adamları Derneği (ORDUSIAD) öncülüğünde Ordulu iş adamlarının ortak olduğu Çambaşı Yatırım A.Ş tarafından 5 yıldızlı otel konforunda inşa edilen 80 odalı, 120 yataklı otel Çambaşı Yaylası’nın en gözde yatırımlarından biri oldu.



Kayak tesisleri yeniden yapıldı

Otel inşaatının yanında bulunan kayak tesisleri ise adeta yeniden yapıldı. Tüm altyapısı yenilenen, sosyal tesisleri büyütülen, pist sayısı 5’ten 14’e, yine 5 km’lik toplam pist uzunluğu 15 kilometreye çıkarılan ve acemi kayakçılar için 100 metre yürüyen bant ve pist yapılan tesisler yaylaya gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği alanlardan biri oldu.

Aynı alanda çam ormanı arasında bulunan 12 adet bungalov evler ise her mevsim turizme hizmet veriyor.



1100 ağaç dikildi, doğalgaz bağlandı

Yaylanın cazibesi arttıkça yeni yatırımları kendine çekti. Kabadüz ilçe merkezi ve Çambaşı Yaylasındaki turistik tesislere Başkan Güler’in girişimleriyle doğalgaz bağlandı.

Yine tesislerin bulunduğu alanın etrafına 1100 adet ağaç dikimi gerçekleştirildi.



Sırada Göndeliç var

Bu yatırımlarla yetinmeyen Başkan Güler, yine Çambaşı Yaylası’nda bulunan 2 bin 800 rakımlı Göndeliç Tepesi’ne Türkiye’nin en büyük kayak merkezini inşa etmeye hazırlanıyor.

Kabadüz ile Mesudiye sınırında bulunan ve yılın 5 ayı karlı olan Göndeliç’te yapılacak kayak tesisinde 70 bin kişi aynı anda kayak yapabilecek.



Çambaşı Yatırım A.Ş Yönetimi, Başkan Güler’e teşekkür etti

Çambaşı Yaylası’nda bulunan 5 yıldız konforundaki otelin işletmeciliğini yapan Çambaşı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cem Şenocak ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Giral, Ali Fuat Ökmen ve Celalettin Alptekin, son yıllarda yaylada kış sporları, dağ, doğa ve yayla turizmi için büyük yatırımlar gerçekleştiren Başkan Güler’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Çambaşı Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cem Şenocak, yaylada yapılan yatırımların Çambaşı’nın turistik cazibesini her geçen gün arttırdığını belirtti.



Bu yatırımlarla geleceğe umutla baktıklarını belirten Şenocak, “Özellikle yaylanın 5 yıldız konforunda bir turistik otele kavuşturulması, gerek çevre düzenlemesi gerekse doğalgaz getirilmesi, aynı zamanda Göndeliç için başlattığınız büyük hareket Ordu’yu yayla turizminde dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri yapacaktır. Biz bunun bir hayal olmadığını görüyoruz” dedi.



“Hedefimiz büyük”

Başkan Güler, hedeflerinin Çambaşı Yaylası’nı Türkiye ve dünyanın tanıdığı bir turizm merkezi haline getirmek olduğunu söyledi.

Güler, “Çambaşı yaylası daha evvelden mahalli bir merkezdi. Şimdi Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden ve turistik merkezlerinden biri olmasına çalışıyoruz. Aynı zamanda Palandöken ile Uludağ ile Kartalkaya ile rekabet edebilecek bir çekim merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Daha sonra hedefimiz ise dünya ile rekabet edebilecek bir merkez haline getirmek olacak. Planlı programlı bir şekilde hareket ediyoruz” diye konuştu.