Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ‘Ordu’da Ramazan Çocuk Şenliği’, Ramazan ayı boyunca çocuklara unutulmaz akşamlar yaşatmaya devam ediyor. Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanlığı’nın hazırladığı takvimde, her akşam farklı bir etkinlik ile çocuklar bir araya geliyor. Etkinlikler, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu’nda (OBBKT) iftar sonrası başlıyor ve ailelerin yoğun ilgisiyle gerçekleşiyor.

Çocuklar için çeşitli eğlenceli etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklerde, çocuk tiyatroları, sinema gösterimleri, jonglör ve akrobasi gösterileri, illüzyon, cambazlık, Karagöz ve Hacivat gölge oyunları, köpük balonlar, balon katlama sanatı, bilim şovları, meddah, konserler, atölye çalışmaları ve kukla gösterileri gibi birçok etkinlik çocuklarla buluşuyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, etkinliklere katılarak çocuklarla birlikte vakit geçirdi. Başkan Güler, iftar sonrası etkinliklere katılan çocuklar ve ailelerle bir araya gelip, onlara ikramlarda bulundu. Başkan Güler, "Ramazan, sadece oruç tutmakla değil, aynı zamanda birlikte vakit geçirmenin, sevdiklerimizle mutluluğu paylaşmanın zamanıdır. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bu mübarek ayda çocuklarımıza özel etkinlikler düzenliyor, onların gönüllerinde unutulmaz izler bırakmayı hedefliyoruz. Bu akşam, Ramazan’ın huzur dolu atmosferinde, miniklerimizle birlikte 'Güneşle Konuşan Çocuk' gölge oyunu, bilim şovları, maskotlarla dans, atölye çalışmaları ve palyaço şovları gibi eğlenceli aktivitelerde miniklerimizle buluştum. Ramazan’ın bu güzel günlerinde, birlikte neşelenmek, çocuklarımızla bu özel anları paylaşmak her şeyden daha önemliydi. Çocuklarımızı ve ailelerini, Ramazan’ın ruhunu hep birlikte yaşamak için etkinliklerimize davet ediyorum. Hep birlikte, daha nice Ramazanlara" dedi.

Ramazan ayı boyunca devam edecek olan etkinlikler, her akşam iftar sonrası saat 20.30’da Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu’nda (OBBKT) gerçekleşecek. Etkinliğe katılan aileler ve çocuklara ücretsiz ikramlar da sunuluyor.