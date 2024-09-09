Ordu'da vatandaşların rağbet gösterdikleri sosyal yaşam alanları olan parklar ve yeşil alanlar başta olmak üzere halkın yoğun olduğu noktalarda ücretsiz Wi-Fi hizmeti devreye alındı. Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında Altınordu ilçesinde 10 noktada, Fatsa ilçesinde 3 noktada, Ünye ilçesinde 4 noktada, Perşembe ve Ulubey ilçesinde 1 noktada ücretsiz Wi-Fi kullanılıyor.



İlçelerde internete kesintisiz girilebiliyor

Altınordu Sahilde 6 ayrı noktada olmak üzere, Altınordu otobüs terminali, OBB Karadeniz Tiyatrosu, Ulu Cami Kütüphanesi ve Ordu Üniversitesi'nde belirlenen noktalarda ücretsiz olarak hizmete başladı.

Fatsa ilçesinde 3 noktada, Ünye ilçesinde ise 4 noktada ücretsiz internet hizmeti verilmesine başlandı. Fatsa ilçesinde, sahil, otobüs terminali ve meydanda Wi-Fi hizmeti verilirken Ünye'de meydan, otobüs terminali ve sahilde ücretsiz olarak internete girilebiliyor. Perşembe ve Ulubey ilçelerinde de aktifleştirilen Wi-Fi hizmeti Perşembe Meydan ve Ulubey kent meydanlarında vatandaşların hizmetine sunuldu.



Ücretsiz wi-fi hizmetinden nasıl yararlanılacak?

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilerek vatandaşların hizmetine sunulan bu hizmetten yararlanmak isteyenler ise TC kimlik numaralarını ve GSM numaralarını girerek sisteme kaydolmaları ve sonrasında cep telefonlarına gönderilen şifreyi kullanarak kimlik doğrulama işlemini yapmaları gerekiyor. Bu işlemin ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen ücretsiz internet hizmetinden kesintisiz bir şekilde faydalanılabiliyor.

Ordu'da geliştirilerek hizmete alınan ve vatandaşlar tarafından büyük memnuniyet ile karşılanan ücretsiz Wi-Fi hizmeti önümüzdeki günlerde diğer ilçelerde de yaygınlaştırılacak.